民國46年筆者就讀政治大學一年級，在寒假後一天早上，穿著跟我們大學生制服一模一樣的救國團主任蔣經國先生，一個人參觀校園，走到我們男生宿舍408室前駐足不去，我跟室友們很興奮，感覺好像是一位老大哥來看我們。受他青睞的408室，室友包括後來的外交部長程建人、大使吳仁修、立委黃河清，筆者從駐外代表轉農委會副主委、主委，迄今仍覺得非常珍貴。

經國先生於民國61年就任行政院長，筆者同年接任外交部交際科長，次年約旦哈山親王來訪，筆者陪同南下。蔣院長驅車赴屏東參觀傘兵訓練基地，禮車駛過鳳山往屏東路上看見農婦擺攤賣西瓜，蔣院長立即要司機停車，下車後親切詢問農婦種瓜賣瓜情形，並要隨扈買了一粒大西瓜，當場切開，陪同哈山親王在路邊吃西瓜。其隨和、親民，真誠態度令人感動，至今不忘。

他接任行政院長時，提出平凡、平實、平淡的施政原則，他說「個人突出的時代已過，只有集體的思考、計畫、努力、創造，才能完成時代的任務」。內閣大量啟用台灣菁英，如副院長徐慶鐘、林金生、高玉樹、連震東、李連春、李登輝、張豐緒、謝東閔等，清廉風範讓大家忠心為國，不貪不取打下台灣經濟基礎。

民國61年適逢能源危機，他宣布5年內完成十大建設，包括南北高速公路、桃園國際機場、核能發電、石化工業等，堅定表示「今天不做，明天會後悔」。

尤有甚者，今天台灣科技產業睥睨世界，也肇基於經國先生。十大建設推動時，石油危機加深，他驚覺發展石化工業將不足恃，他將焦慮告訴行政院祕書長費驊，費驊遂邀其交大同學、美國RCA公司研究部主任潘文淵來台，他提出當時台灣所用的積體電路均仰賴進口，而積體電路為當時電子產品的核心零件，於是李國鼎、孫運璿、費驊等在南陽街豆漿店早餐會決定發展積體電路。爾後，新竹科學園區於美國與我斷交後10日、全國陷入低潮時動土，國難當頭扭轉乾坤。

民主方面，他於民國76年宣布解嚴，隔年開放報禁、黨禁，民主隨之蓬勃發展。國人可能不曉得，黨禁開放後，向內政部登記的政黨迄今有390個，從專制到解嚴開放，他是打開那扇鐵門的人。

民國77年1月13日，經國先生因心臟衰竭逝世，領導台灣走向現代化的舵手、凝聚民心的領導者，終離開人世。

我在大學一年級時，看他很像是老大哥，今日眼看國是難安，更顯他的平實偉大。逝世38周年忌日前夕，讓人無比懷念。（作者為前農委會主委）