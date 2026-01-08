平實安居Ｄ社宅 動土
記者翁順利∕台南報導
由國家住宅及都市更新中心興辦，位於台南市東區的「平實安居Ｄ」社會住宅，於八日舉辦動土典禮，象徵全案邁入正式建造的階段。
平實安居Ａ、ＢＣ、Ｄ等三案，都由國家住都中心興辦，基地皆位於生活機能佳、未來可就近搭乘捷運藍線的東區平實營區市地重劃區範圍內，「平實安居Ｄ」預計可再添三百二十五戶社會住宅，加上去年十一月已動土的「平實安居ＢＣ」及「平實安居Ａ」，以及市府規劃的「宜居平實」、「宜居後甲」社會住宅，未來平實重劃區內將可提供一千七百七十六戶社會住宅，中央與市府共同合作增加台南市社會住宅供給量，提供更多居住選擇以回應民眾的居住租屋需求，營造東台南副都心的宜居環境。
都市發展局林榮川局長指出，「平實安居Ｄ」社會住宅基地位於東區瑞祥街及後甲一路口東南角，鄰近南紡購物中心及平實公園，生活機能豐富，另透過步行約十分鐘可抵達未來將完工的平實轉運站，車行約十二分鐘可到達台鐵台南站，交通方便，為照顧市民居住需求，市府興建的「宜居社宅」，位於北區的「宜居小東」已於去年十二月一日公告招租，受理申請期間至今年一月十二日下午五時止，歡迎有需求的民眾提出申請。
