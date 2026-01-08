平實重劃去動土 東區社會住宅再添325戶

為持續擴大社會住宅供給、回應市民居住需求，國家住宅及都市更新中心推動的「平實安居D」社會住宅，今(8)日於台南市東區平實重劃區舉行動土典禮，宣告工程正式啟動。完工後將提供325戶社會住宅，進一步強化東台南副都心的公共住宅量能。

↑圖說：「平實安居D」社會住宅基地位於東區平實重劃區，鄰近平實公園與南紡購物中心，生活機能與交通條件完善，完工後將成為東台南副都心的重要居住節點。（圖片來源：模擬圖/台南市都發局提供）

台南市長黃偉哲出席動土典禮表示，台南人口結構與產業型態持續轉變，年輕族群、就業人口與小家庭對於可負擔、品質穩定的居住需求日益增加。市府近年與中央密切合作推動社會住宅政策，從選址、規劃到生活機能整合，目標就是讓社宅不只是「有地方住」，而是真正「住得安心、住得便利」。

黃偉哲指出，平實重劃區位於東區核心地段，鄰近平實公園、南紡購物中心，周邊學校、醫療與交通條件完善，是東台南發展的重要節點。透過社會住宅導入，可兼顧居住正義與都市整體發展，讓公共資源發揮最大效益。

↑圖說：國家住宅及都市更新中心興辦的「平實安居D」8日舉行動土典禮，未來將為台南東區再增加325戶社會住宅供給。（圖片來源：台南市都發局提供）

國家住都中心表示，「平實安居D」為平實營區轉型計畫的重要一環，基地規劃兼顧居住品質與社區開放性，未來將提供多元房型，滿足單身族、小家庭及不同居住型態需求，同時結合無障礙設計、公共空間與綠意環境，打造友善且具韌性的居住社區。

市府都發局指出，台南社會住宅政策採取「中央興辦、市府配合」模式，除提供用地協助、都市計畫配合外，也同步規劃周邊公共設施與交通動線，避免社宅成為孤立的居住單元。平實安居D完工後，將與周邊住宅、商業與綠地形成完整生活圈，提升整體區域機能。

市府強調，推動社會住宅不是短期工程，而是長期公共政策。未來將持續與中央合作，依不同區域特性滾動檢討社宅布局，逐步建構多元、可負擔且具品質的居住環境，讓更多市民在台南安居、安心生活。

