台中西屯區光明市場驚傳公共騷擾事件！一名42歲張姓男子酒後持平底鍋站在路中央攔車叫囂，嚇壞附近攤商。據悉，男子平日打零工維生，只有在喝酒後才會出現問題行為。市場管理員表示，男子雖有攜帶小刀，引起民眾恐懼，但至今未有實際傷人紀錄。警方最終使用辣椒水將其制伏，並帶回警局保護管束。附近攤商皆盼這名「酒後變濟公」的男子能戒酒，避免類似事件再度上演！

「平底鍋男」醉鬧市場！站路中嗆「抓我你該死」警持辣椒水壓制帶走。(圖／民眾提供)

台中西屯區光明市場發生一起驚人的公共騷擾事件，一名42歲張姓男子在酒後持迷你平底鍋站在路中央攔車叫囂，嚇得附近攤商不得不報警求助。這已不是該名男子第一次出現類似行為，半個月前就曾有相似事件。根據市場管理員表示，男子有時會攜帶小刀，引起民眾恐懼，但至今未有實際傷人紀錄。警方最終使用辣椒水將其制伏，並帶回警局進行保護管束。

男子在酒後持迷你平底鍋站在路中央攔車叫囂，嚇得附近攤商不得不報警求助。(圖／民眾提供)

事件發生於18日中午，這名來自大甲、近期搬到市場附近的張姓男子，在酒醉狀態下站在人來人往的路中央，與趕來處理的警方對峙。當警方詢問其身分證號碼時，男子情緒激動地回應「123啦」，並強調自己是「大甲來的」。警方為避免刺激男子，起初採取溫和勸導方式，但男子仍情緒失控，不斷向警方大喊「你不要惹我」、「我真的阿彌陀佛了」、「抓我你就該死」等威脅性言語，並朝警方逐步靠近。

警方採取強制手段，使用辣椒水並將其壓制在地帶離現場。(圖／民眾提供)

面對男子的攻擊性行為，警方最終採取強制手段，使用辣椒水並將其壓制在地帶離現場。附近攤商表示，張姓男子平日打零工維生，只有在飲酒後才會出現問題行為。「他沒有喝酒是不會有問題啦，他至少不會跟我們有太多牽扯，」一位附近攤商如此描述。市場管理員也表示，雖然男子的行為令人恐懼，但在該市場區域內從未真正傷害過任何人。

附近攤商多採取避免衝突的態度，只有在情況嚴重時才會報警。(圖／TVBS)

據了解，這名男子酒後經常出現不同幻想，有時自稱是濟公，有時又認為自己是三太子。當他酒醉時，會在大街上攔車、喧嘩，擾亂公共秩序。附近攤商多採取避免衝突的態度，只有在情況嚴重時才會報警。第六分局西屯派出所副所長莊貽麟提醒民眾，若遇到類似狀況，請儘速報警處理。由於張姓男子並未攻擊他人或造成財物損壞，警方只能將其帶回警局進行保護管束。雖然警方每次接獲報案都能迅速到場處理，但附近攤商仍然希望男子能夠戒酒，避免類似事件再度發生。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

