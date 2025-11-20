平成歌姬是最強貓奴！中島美嘉：喵一聲，我從三樓衝下來

中島美嘉18、19日剛在Billboard Live TAIPEI連唱4場。(記者陳奕全攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕日本「平成歌姬」中島美嘉18、19日剛在Billboard Live TAIPEI連唱4場，今(20)在台北開記者會，正式宣布明年5月16、17日唱進台北流行音樂中心；聯訪環節上，她分享演出甘苦、舞台習慣，以及療癒的「養貓人生」。

中島美嘉今年二度來台，對台灣便當很是上癮。(記者陳奕全攝)

今年二度來台，中島美嘉表示迷上台灣便當，口味完全吃不膩，另外也固定去廟宇參拜，和神明打招呼；被問到連開四場是否吃不消，中島美嘉坦言：「平常兩三小時的演唱會比較還好，但這種分段式演出，中間一休息身體、喉嚨會冷掉，反而更辛苦。」然而她依舊在台上全力以赴，只因粉絲的熱情讓她「每一場都嗨到投入」。

中島美嘉表示台灣歌迷看表演很專心，直呼很緊張。(記者陳奕全攝)

這次與台灣粉絲近距離互動，中島美嘉直說自己「最緊張」，「日本近距離演出時，大家常常邊吃飯邊喝酒邊聽歌，但台灣朋友完全沒有，超專心看我，很緊張但很開心。」過去中島美嘉習慣在舞台上「光腳演出」，外傳是她光腳是為了感受大地能量，但她微笑澄清：「完全不是！穿高跟鞋站不穩，會影響我投入表演，所以我乾脆光腳。」

中島美嘉養了4隻貓、1隻狗，更是「吸貓成癮者」。(記者陳奕全攝)

身為搖滾女王的她，被問私下有什麼反差的嗜好？中島美嘉笑說：「我不知道算不算反差，但我養了4隻貓和1隻狗，為了牠們我做牛做馬。」她說，「只要貓咪從一樓喵一聲，我會立刻從三樓狂奔下去」，笑稱「我是為牠們而活。」更承認自己是「吸貓成癮者」，但常常一吸就留下紅色唇印，引來現場笑聲。

