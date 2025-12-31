平戰轉換！雷達、通訊車東港監控環台軍演 駐紮地秒變跨年停車場

空軍進駐舊地。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國解放軍環台軍演，國軍嚴陣以待，屏東東港也派出疑似雷達和通訊車，駐紮場地就是今天跨年的停車場，隨著共軍環台軍演結束，國軍前腳剛走，接著就是跨年車潮駛入。

屏東東港早年曾有空軍防砲部隊駐紮，駐地現已全面轉型發展觀光，東港鎮公所跨年活動場地也都選在其中舉辦。共軍環台軍演，空軍防砲部隊29日即派人進駐，重回舊地。

空軍30日下午再增派相關施設進場，軍方輜重由軍用拖板車載入，外觀包覆相當神祕，部分提早前來停車的民眾搞笑問，「要一起看煙火跨年？」不過，趕在跨年車潮湧現前，軍用車輛已全面離開。

1名空軍備役軍官說，從照片來看，應該是雷達及通訊車，配合飛彈發射車部署移駐回濱海的東港，提供所獲參數。台海的水文及海底地型都機密，他提醒國防部，對共軍是否藉由環台軍演封鎖海域，卻又一方面檢驗無人機、船在台海的效性運用，並同時情蒐水文資訊等作為不可不慎。

