平手友梨奈無預警宣布閃婚 喜嫁「國寶級美男」神尾楓珠

【緯來新聞網】日本女團櫸坂46前成員平手友梨奈今（11日）凌晨無預警在社群公布喜訊，宣布已和「國寶級美男」27歲的神尾楓珠結婚，聲明中提到「雙方在人生道路上相遇並決定攜手同行」。

平手友梨奈無預警宣布閃婚。（圖／翻攝IG）

平手友梨奈11日凌晨在Instagram發布與演員神尾楓珠的合照，並同步對外宣布兩人已結婚。24歲的平手友梨奈與27歲的神尾楓珠透過聯合聲明表示已結婚，消息迅速在日本娛樂圈引發討論，原因在於兩人過去在公開行程與作品上少有交集，婚訊內容也未說明相識與交往過程，使外界對兩人關係發展感到意外。



平手友梨奈曾為女子團體櫸坂46的初代中心成員，2020年離團後展開個人活動，該團隨後更名為櫻坂46。她在音樂之外，也投入戲劇演出，參與《東大特訓班2》、《六本木Class》等作品。神尾楓珠則活躍於電視劇與電影領域，近年出演多部青春與愛情題材作品，在日本年輕觀眾間具一定知名度。

兩人在聲明中表示，未來將珍惜彼此相伴的時光，並對外界長期以來的支持表達感謝。聲明提到，儘管仍有不足之處，仍希望外界持續給予理解與祝福。雙方目前未公布婚禮安排或後續公開活動計畫。

