平手友梨奈閃婚國寶級美男神尾楓珠 粉絲激動祝福：太般配了！

日本演藝圈在短短兩天內連續傳出喜訊。繼「國民弟弟」神木隆之介昨（10）日宣布結婚後，24歲的「絕對王牌偶像」平手友梨奈也在今（11）日深夜，與27歲的「國寶級美男」神尾楓珠同步於社群平台公開婚訊，震撼粉絲與娛樂圈。

平手友梨奈、神尾楓珠在今（11）日深夜，同步於社群平台公開婚訊。（圖／＠im_yurinahirate IG）

兩人透過社群帳號分享親筆簽名的訊息，正式向外界報告婚訊：「我們各自走過的人生相互交會，最終成為一條路。我們將不忘每日的感激之心，走出屬於自己的每一步。雖然兩人都尚不成熟，但希望往後外界能溫暖地守護我們。」同時公開兩人合照。

平手友梨奈自欅坂46（現櫻坂46）草創期便加入，曾在8張單曲中皆擔任C位，以獨特舞台氣場和率性魅力奠定偶像界地位。她在2020年閃電退團後，持續活躍於戲劇領域，出演《東大特訓班2》、《六本木Class》等作品，展現多面才華。

神尾楓珠則於2015年以日劇出道，2019年在漫改劇《左撇子艾倫》中首度主演，並在2020年獲選「次世代國寶級美男」榜首，憑藉深邃眼神與俊朗外型走紅。去年迎來出道十週年，他更挑戰正統時代劇，演藝事業持續攀升。

消息一出，粉絲與網友紛紛留言祝福，驚呼「太意外了」、「友梨奈跟神尾君太般配了，祝你們永遠幸福快樂」、「真的真的恭喜你們！！要一直幸福下去唷」、「還以為只是雜誌消息，結果太驚訝了，忍不住一直重看」。

