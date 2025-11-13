平日午間套餐回響熱烈 屋馬宣佈延長至年底

▲屋馬平日午間套餐延長販售至年底外，時序入冬，加碼推出「元氣麻油雞鍋」，香氣撲鼻、湯頭溫潤濃郁，入口即能感受冬令進補的暖胃滋味。（圖／屋馬提供）

[NOWnews今日新聞] 連鎖燒肉品牌屋馬，九月推出平日午餐套餐後，至今已銷售數千份，回響熱絡。屋馬餐飲集團今日宣布，平日午間限定的「美牛經典雙人肉肉餐」，延長販售至今年底，歡迎消費者收到普發1萬現金闔家來打牙祭。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，午間平日套餐推出後，獲得不少客人好評回饋，也讓午間時段客流提升，因此決定延長到2025年12月31日，希望透過經典雙人肉肉套餐，讓客人的燒肉體驗更多元。未來團隊也將持續推出多元餐飲企劃與限定菜色，期望以更細緻的料理與真誠服務，在秋冬時節溫暖消費者的胃與心。

屋馬餐飲集團指出，自平日午間套餐推出以來，廣受上班族與家庭客青睞，成為台中地區午餐熱門選項。套餐以美國安格斯牛小排為主角，油花分布均勻、肉質鮮嫩多汁，完美呈現香氣與口感兼具的層次風味，並結合台灣雪藏豬五花、嚴選無骨雞腿肉、台灣安心豬梅花及美國韓風橫膈膜等多樣肉品，組成豐富多層次的主餐饗宴。

前菜部分則提供屋馬主廚沙拉二選一、人氣小菜拼盤與季節鮮蔬拼盤，為整體風味開啟清爽序曲；副餐包含屋馬認證米兩碗、精選甜點兩份與飲品兩杯，讓整體用餐體驗更加完整。雙人共享價1580元。

時序入冬，屋馬推出限定加購料理，加價320元即可享用溫潤香濃的「元氣麻油雞鍋」。嚴選台灣溫體雞肉，以老薑與黑麻油文火細熬，香氣撲鼻、湯頭溫潤濃郁，入口即能感受冬令進補的暖胃滋味。

屋馬同時推出與在地農場合作、每日新鮮直送的季節果飲水蜜桃雪沙與柳丁蘆薈，皆以台灣優質農產製成，果香自然、口感清爽，凡點午間套餐即可享有加購價每杯50元限定優惠，為燒肉饗宴增添清新果香與甜美結尾。

活動期間內，凡於上午 11:00 至下午 16:30 入桌，即可點購此午間限定套餐。壽星顧客於生日當月來店用餐，還可享有專屬優惠，讓慶祝時刻更添溫馨喜悅。

