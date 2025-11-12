平日午間套餐大受好評 屋馬加碼延長至年底再推鍋物、小農果飲

《圖說》屋馬平日午間套餐銷售數千份，大受好評。

【民眾網諸葛志一台中報導】屋馬自九月推出平日午餐套餐後，不到兩個月銷售數千份大受好評，為回應廣大消費者的熱烈支持，屋馬餐飲集團宣布平日午間限定的「美牛經典雙人肉肉餐」將延長販售至12 月 31 日。以極致肉品品質與細膩服務的屋馬，邀請消費者於日常的午後時光，細細品味燒肉的極致美味。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，午間平日套餐推出後獲得不少客人的回饋好評，也讓午間時段的客流提升，因此決定延長到年底，希望透過經典的雙人肉肉套餐，讓經典的燒肉體驗更多元，未來團隊也將持續推出多元餐飲企劃與限定菜色，期望以更細緻的料理與真誠服務，在秋冬年節過程中溫暖每一個喜愛屋馬的消費者。

《圖說》元氣麻油雞鍋。

屋馬餐飲集團指出，自平日午間套餐推出以來，廣受上班族與家庭客青睞，成為台中地區午餐熱門選項。套餐以 美國安格斯牛小排 為主角，油花分布均勻、肉質鮮嫩多汁，完美呈現香氣與口感兼具的層次風味；並結合台灣雪藏豬五花、嚴選無骨雞腿肉、台灣安心豬梅花及美國韓風橫膈膜等多樣肉品，組成豐富多層次的主餐饗宴。前菜部分提供屋馬主廚沙拉二選一、人氣小菜拼盤與季節鮮蔬拼盤，為整體風味開啟清爽序曲；副餐則包含屋馬認證米兩碗、精選甜點兩份與飲品兩杯，讓整體用餐體驗更加完整。雙人共享價僅 NT$1,580，即可享受媲美頂級晚餐的豐盛燒肉盛宴。

此外，針對即將進入的秋冬年節推出限定的加購料理，只要加價 NT$320，即可享用溫潤香濃的「元氣麻油雞鍋」。嚴選台灣溫體雞肉，以老薑與黑麻油文火細熬，香氣撲鼻、湯頭溫潤濃郁，讓人從第一口就感受到立冬後專屬的暖心滋味。屋馬同時推出與在地農場合作、每日新鮮直送的季節果飲水蜜桃雪沙與柳丁蘆薈，皆以台灣優質農產製成，果香自然、口感清爽，凡點午間套餐即可享有加購價每杯 NT$50 的限定優惠，為燒肉饗宴增添清新果香與甜美結尾。

活動期間凡於 上午 11:00 至下午 16:30 入桌，即可點購此午間限定套餐。壽星顧客於生日當月來店用餐，還可享有專屬優惠，讓慶祝時刻更添溫馨喜悅。