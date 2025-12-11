平日國旅補助實施時間出爐 再抽生日住宿金 每月1千名

旅行業品質保障協會今日主辦第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選頒獎，觀光署副署長黃荷婷（左）頒獎給得獎者。（陳祐誠攝）

為拉抬國內旅遊，交通部觀光署規劃明年推出平日（周日至周四）旅遊補助，無論自由行或團體旅遊都能受惠，還有1.2萬人可抽到1200元生日禮。觀光署副署長黃荷婷說明，補助預計於明年4至6月實施，跳過暑假，並在4月一次抽出12個月份的生日住宿金，使用期限為民國115年12月31日止。

觀光署115年的平日國旅優惠，規劃5大優惠，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等。其中外界較關注的平日住宿，周日至周四住宿第1晚抵用800元、連住第2晚抵用1200元；生日住宿金部分，每個月抽出1000名幸運兒可領1200元，同樣可於平日使用。

旅行業品質保障協會今日主辦第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選頒獎，從入境、出境、國民旅遊中，評選出105條金旅行程，透過這些精選路線，讓國內外旅客更深入體驗台灣的自然、人文與多元風貌。

黃荷婷出席頒獎典禮時指出，平日國旅補助的預算，樂觀看待在3月前可以通過，並在4月起上路，預計實施3個月，接著跳過7、8月份暑假旺季。若經費有餘裕，可視情況9月份續推，或用在生日禮加碼。

黃荷婷說，生日住宿金雖然安排在4月抽籤，但會回溯到元旦，1至3月的壽星不會漏掉，4月一次抽出12個月、共1.2萬名幸運兒，在明年年底前都可以使用。

