平日國旅補助4月上路恐跳票 觀光署：預算卡關恐延至9月

觀光署長陳玉秀表示，補助是為了救淡季、屬於民生政策，若拖到9月後才上路，將對中南部觀光產業造成明顯衝擊。（取自陳玉秀臉書）





交通部觀光署原本規劃在今年4月推出平日國旅優惠方案，包括自由行住兩晚補助2000元等多項措施，但由於中央政府總預算案仍卡在立法院，相關計畫恐怕無法如期上路。觀光署長陳玉秀表示，如果預算真的無法通過，對觀光產業將會是一大打擊。她強調，這項補助是為了刺激淡季旅遊、屬於民生政策，與政治無關，如果4月來不及實施，下一波適合推動補助的淡季恐怕要等到9月之後。

觀光署這次規劃的優惠內容包含五大項，分別是平日住宿補助、生日住宿優惠、遊樂園留宿補助、企業員工國內旅遊獎勵，以及「Taiwan PASS」相關優惠，原本預計實施三個月，並刻意避開7、8月暑假旅遊旺季。不過，由於中央總預算尚未過關，相關經費無法動用，導致整體方案目前無法推動。

陳玉秀說，每一項政策都需要事先和旅宿業者、旅行社等單位溝通協調，前置作業往往要好幾個月，才能順利上路。選擇4月1日推動，就是希望在觀光淡季時提供補助，真正幫助業者撐過低潮期。

她表示，如果因為預算問題必須延期，整個流程就得往後延，可能只能等到下一個淡季，也就是9月之後才有機會實施。陳玉秀坦言，若真拖到那時，對產業來說會相當可惜，對中南部觀光業者的衝擊尤其明顯，北部影響相對較小。

陳玉秀也呼籲，希望立法院能支持這項預算，讓政策先順利通過，因為這是攸關民生與產業發展的措施，不應被政治因素耽誤。至於外界關心去年觀光人次與觀光產值出現逆差的問題，陳玉秀表示，觀光政策未來會朝「質與量並進」發展，在旅客數方面，希望今年能比去年成長9%到10%；至於提升旅遊品質，則需要更長時間與新的做法慢慢累積。

她也提到，台灣在接待外國旅客時展現出的「台式服務」特色，包括熱情、方便與安全感，其實是很大的優勢，只是過去大家不一定有意識到。未來可以把這些特色納入教育訓練，發展成台灣觀光的重要賣點。（責任編輯：王晨芝）

