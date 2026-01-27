平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能受惠，但觀光署長陳玉秀今坦言，中央總預算仍卡在立法院，若沒通過，該方案無法如期4月推行，只能延到下一波國旅淡季，也就是9月過後。

為鼓勵民眾平日出遊，觀光署規畫今年4月起推出5大平日國旅補助，包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等。補助時間從今年4至6月，跳過7、8月暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

廣告 廣告

其中受到關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等於每次最高可折抵2000元；生日住宿優惠則為每個月將抽出1000名壽星，可領1200元住宿金於平日使用，4月上路後將回溯至1月壽星。

陳玉秀透露，由於中央總預算仍卡關，該方案無法推行，若立法院不支持該方案，勢必會影響觀光的推動；每個政策都需提前與業者溝通，需數個月時間，作業才來得及。會從4月開始推動，是因淡季補助對產業才有幫助，若預算不過，程序就要再往後延，變成下個淡季、或許9月之後才能實施。

陳玉秀坦言，若延後到下個淡季就太遺憾，對觀光產業也是打擊，北部影響可能不大，但中南部影響甚鉅，強調這是民生問題，無關政治，盼這項預算能先通過。

針對去年觀光人次、產值逆差狀況，陳玉秀強調，盼追求質、量並進，預期量能可穩定提升，今年目標要比去年成長9至10％；質的部分，陳玉秀說，若想提升也需要時間，以及要找到新的對策。

陳玉秀表示，台灣在接待外國旅客所展現的「台式服務」，講究熱情、方便、安全，這些特質是台灣人可能沒有意識到的，未來可以把它變成顯學，並在教育訓練裡面強化，成為重要賣點。

【看原文連結】

更多udn報導

空服員勸行李架別放這東西 苦主:瞬間變水濂洞

好市多篩人！2026年4新制 熟食區非會員禁入

傻眼！刷LINE Pay一年沒中發票 這關鍵做錯了

保暖注意！刷毛衣穿錯恐冒紅疹 醫師曝解法