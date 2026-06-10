平替女王揭保養品價差真相 遇產品資訊新制上路清庫存

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昔日代工女王以「虞姐保養真心話」，解析保養品開發流程及市場現況，在網路掀起百萬流量，目前也轉型在網路上推平替保養品牌。（圖／林榮芳攝）

「很多人花3000元買一瓶保養品，但未必知道，可能有一瓶300元的產品，同樣出自專業研發團隊之手！」被網友封為「平替女王」的睿驊生技創辦人虞彩驊近日因衛福部PIF（產品資訊檔案）新制上路，宣布即日起旗下多個平替品牌經典商品將進行促銷活動去化庫存。

「平替」為「平價替代品」的簡稱，意思是某樣商品在功能、外觀或效果上，與昂貴的知名大牌非常相似，但價格卻親民許多，更具高性價比。

「不是大牌買不起，而是平替更有性價比！」睿驊生技創辦人虞彩驊以「虞姐保養真心話」，在網路上揭密保養品產業品牌溢價與成本結構，短時間內爆紅成為百萬流量創作者，被網友封為「平替女王」。

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隨著衛福部PIF（產品資訊檔案）新制上路，保養品法規門檻提高，業者須全面檢視產品配方與資料建置。虞彩驊近日宣布，將針對旗下品牌部分經典產品，包括平替知名網路品牌「Sample. 打漾」，及天然植萃敏感肌品牌「DelaBela」...等皆出清。

虞彩驊表示，PIF新制不僅提高產業進入門檻，也加速產品汰舊換新，對中小品牌與代工廠而言，雖是成本壓力，但同時也是體質升級契機。

虞彩驊擁有30年保養品研發與製造經驗，代工客戶從醫美診所、上市櫃企業到國際品牌，因此又有保養品界「代工女王」稱號。過去年出口規模達數億元，但高度集中於外銷中國，一度占營收9成以上，直到疫情期間兩岸物流中斷，供應鏈受阻，讓原本穩定的訂單幾乎瞬間消失，才迫使她思考轉型。

「那時候才真正意識到，不能再只做品牌背後的角色！」虞彩驊表示，在營運壓力下，睿驊生技開始重新定位，從單純代工轉向「研發＋品牌＋內容」並行模式，並將多年累積的技術能力透過短影音轉化為消費者可理解的知識內容。

虞彩驊表示，傳統OEM產業毛利率多落在5%至10%，長期受制於品牌端；但睿驊生技在轉型成立自有品牌後，逐步建立從產品開發、包裝設計到市場定位一條龍能力，已將毛利率拉升至50%以上。

虞彩驊認為，在「平替」逐漸成為關鍵字的當下，未來消費市場將愈來愈透明，品牌不再是唯一競爭優勢，真正能夠留住消費者的，是產品本身的品質與價值。

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