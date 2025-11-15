平替版更有性價比！專家點名10樣東西「只需買最便宜的」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

花錢不是看銀行存款有多少，而是是否「花得有意識」。美國理財網站「GOBankingRates」報導指出，許多財務專家都強調，消費應以「需要」為優先，偶爾奢侈可以，但不能成為習慣。多位專家更整理出10樣「沒必要買貴」的日常用品，強調便宜版本往往同樣好用。

美國理財網站「GOBankingRates」報導指出，財務專家整理10樣「沒必要買貴」的日常用品。（示意圖／Pixabay）

1. 藥品：律師兼理財專家Erika Kullberg指出，學名藥與原廠藥常含有相同主要成分，但價格便宜許多，購買前只需比對成分即可。

2. 維他命與保健品：與藥品相同，許多平價維他命成分完全不輸大品牌，重點在品質而非包裝。

3. 食材與雜貨：Kullberg建議，除非真的喝得出差別，多數自有品牌食材效果與大牌無異，價格卻更友善，若有折價券則另當別論。

4. 書籍：不必追求最新的精裝書，電子書、二手書店或公共圖書館都是更省錢的選擇；擔心忘記還書的人可借電子書或有聲書，系統會自動歸還。

5. 一次性與易耗用品：像浴簾、地毯等易污損、需頻繁更換的物品，選最便宜就好。Kullberg表示，耐用型才需要投資品質。

6. 嬰兒衣物：嬰兒成長快，新衣服很容易穿沒幾次就不合身。財務分析師Diana Howard提醒，只要安全即可，沒必要買昂貴品牌，玩具也同樣適用。

7. 化妝品：除了特別鍾愛的幾樣商品，多數化妝品都有便宜又好用的平替，效果不輸專櫃，價格卻只要幾分之一。

8. 健身房會員：健身房費用容易累積成大開銷。Kullberg說，跑步機在哪裡都一樣，不必為了免費毛巾或桑拿付高額月費。

9. 茶與咖啡：除非特別追求品牌，多數茶、咖啡只需挑選成分與品質合適、價格合理的即可；茶葉大量購買還能降低單價。

10. 汽車：專家強調，買車應重視安全性與車況，而非外觀或品牌。汽車屬會快速貶值的資產，能滿足交通需求就不必追求高價新車。

