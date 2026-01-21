平板市場終回溫 iPad稱霸、新面孔入榜

【記者趙筱文／台北報導】在歷經兩年多的市場修正後，台灣平板市場於2025年重新回溫，銷售動能明顯回升。從消費者端來看，這波成長並非單一品牌或價格戰帶動，而是使用情境逐漸擴大所致。平板不再只是追劇或給小孩用的備用裝置，而是同時涵蓋學習、遠距工作、簡易創作與家庭共用等需求，重新被納入「值得投資的3C產品」清單中。

從熱銷機型分布觀察，市場呈現出「兩頭熱、中間穩」的結構。一方面，入門與萬元內機型持續受到價格敏感型消費者青睞，特別是在學生族群、長輩用機與第二裝置需求上，CP值仍是首要考量；另一方面，效能明顯升級的中高階平板，也吸引希望「一台用久一點」的使用者，取代過去「平板很快就會被淘汰」的印象。

根據全台通訊通路業者傑昇通信統計，2025年全年門市平板銷量年增26%，顯示整體市場需求確實回溫。從銷售結構來看，iPad 11 A16 WiFi 128GB成為年度最受歡迎的機型，主因在於價格、效能與容量配置相對均衡；而在高階市場，iPad Air 11 M3 WiFi也同步進榜，反映仍有一群消費者願意為更長的使用年限與效能餘裕提高預算。

安卓陣營方面，最受關注的仍是萬元內市場。Galaxy Tab A9+ WiFi以親民價格與基本效能，成為不想被單一生態系綁定的選擇；同時，Lenovo、OPPO等品牌也透過更低價位或螢幕舒適度等差異化策略，搶佔預算型與家庭共用族群。整體來看，消費者在選擇平板時已不再只問「規格高不高」，而是更在意「這台能不能撐三年以上、用起來順不順」。

展望後續市場走向，平板的競爭關鍵將逐漸從硬體堆疊，轉向實際使用體驗。隨著AI功能開始進入平板裝置，是否真的能在筆記整理、學習輔助或內容創作上帶來幫助，將直接影響下一波換機意願。

2025年台灣平板銷量排行榜出爐，入門款與效能型機種同步上榜，顯示消費者選購趨勢從單純比價，轉向重視實用性與使用年限。壹蘋新聞網製表

