平板雲端曝光！張文「模仿鄭捷」寫下殺人計畫 北捷血案非臨時起意

台北車站與中山商圈19日晚間發生重大隨機殺人事件，27歲通緝犯張文持煙霧彈、刀械連續攻擊民眾，最終在誠品生活南西店墜樓身亡，造成4死11傷慘劇。警方深入追查後，從其平板電腦與雲端資料中發現關鍵線索，確認張文早有預謀，甚至在作案計畫書中明確構想模仿2014年鄭捷北捷隨機殺人案的犯案模式。

據《自由時報》報導，警方指出，專案小組已初步破譯張文存在雲端的「作案計畫書」，內容顯示他刻意仿效鄭捷當年在北捷板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客的手法，並選定北捷板南線台北車站M7出入口，作為啟動其所謂「隨機殺人模式」的地點。文件中所記載的路線與時間點，與實際犯案軌跡高度吻合。

雲端計畫書揭露了什麼？

警方調查，張文使用的雲端帳號與存取權限均為本人，系統紀錄顯示多次編輯者也是他本人，初步排除共犯可能。警方也發現，張文曾大量瀏覽、蒐集與「北捷鄭捷隨機殺人案件」相關資料，顯示其犯案並非一時衝動，而是長時間模仿與研究的結果。

為何選在站外而非車廂內？

警方分析，張文並未完全複製鄭捷模式，而是加以「修改」。他認為鄭捷在封閉式捷運車廂內行凶「幾乎無法逃逸」，因此改在北車出口與中山站外等開放空間犯案，藉由煙霧彈與混亂人潮製造逃逸機會，顯示仍具有求生意念。

警方也查出，張文約於10月開始規劃犯案，自行學習製作汽油彈作為縱火工具；因本身是生存遊戲玩家，另行購買煙霧彈製造恐慌，長柄刀械則作為隨機攻擊使用。警方指出，目前解析的「作案計畫書」內容中，超過90％與其當晚行動模式相符。

值得注意的是，張文的筆記型電腦疑似已遭焚毀，警方因此改從雲端資料著手調查。至於其真正動機，警方初步認為屬於「模仿犯」，意圖複製重大社會事件以引發關注與恐慌，但仍待進一步釐清。

