平林國小歡慶25週年校慶，非營利幼兒園揭牌啟用

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣大林鎮平林國小20日舉辦建校25周年校慶，同時為平林非營利幼兒園舉行揭牌啟用典禮，由嘉義縣長翁章梁主持揭牌，大林鎮長許有疆、縣議員江志明、劉雅文、吳思蓉、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人一同共襄盛舉。



幼兒園新建工程經費4,887萬，規劃3間幼兒教室、多功能活動空間、遊戲室與閱讀區，營造適合幼兒探索、遊戲與生活的優質環境，並交由彭婉如基金會團隊進駐，提供高品質托育服務。



新建園舍為1層RC獨棟建築，以大面採光、自然通風的特性打造學習環境，並保留校舍旁的老榕樹，讓孩子能夠在草地自在奔跑。幼兒園共有54個收托名額，今年8月開園後深受家長肯定，2班幼幼班共32名額已額滿，混齡班已招收22名，目前僅剩2個混齡班名額。



翁章梁表示，幼兒園校舍興建前經過多次的審議討論，為納入專家學者建議，興建經費也持續提升，落成啟用後讓孩子享有完善的學習場域。



基礎建設的最大目的就是讓鄉親的生活更便利，嘉義縣整體基礎建設仍然不足，透過前任總統蔡英文的前瞻基礎建設計畫，讓縣府有辦法爭取經費興建更多托育中心、幼兒園以及治水等設施，感謝中央及鄉鎮市公所合力打造更好的生活環境。



平林國小劉麗吟校長表示，平林國小團隊長期推動校園美感環境營造、創新課程與多元學習模式，營造兼具質感、學習力與人文氣息的校園氛圍。幼兒園設立後，幼兒園與國小將成為「安全、溫暖、具特色」的學習軌道，讓幼兒教育與國小教育無縫接軌。