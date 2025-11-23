平民小吃漲！ 藍家刈包配四神湯組合「165元」

肥瘦相間的焢肉滷得很透，夾進刈包，與酸菜、香菜、花生粉的滋味融合。（圖／東森新聞）





節氣已過小雪，代表正式入冬，刈包加上熱呼呼的四神湯，享受這樣的平民美食，荷包又縮水，台北萬華名店源芳，8月就已經宣布全面調漲5元，刈包加湯組合價格來到145元，最近公館的名店藍家刈包也宣布12月起全面調漲5元，以後點刈包加湯組合要165元。

肥瘦相間的焢肉滷得很透，夾進刈包，與酸菜、香菜、花生粉的滋味融合，位在台北公館商圈的藍家刈包相當熱門，尤其24節氣中小雪剛過，代表冬天要來了，很多顧客都點上一碗，有嫩彈的豬腸搭配中藥湯頭的四神湯。

香氣四溢的四神湯搭上藍家刈包，要享用這樣的幸福，從12月開始荷包負擔就會加重，因為現在刈包是70元，四神湯是85元，不過店家宣布將全面調漲5元，等於這個組合要價165元。

藍家刈包顧客：「覺得很好吃所以願意付這個錢，我覺得品質比較重要，（價格）還在可接受的範圍內，不過對學生來講，是有一點點偏貴。」

一樣是刈包名店，位在萬華華西街開業70年老牌刈包店源芳，門口排著人龍，為的就是店家自製的鬆軟包子皮，夾入Q嫩口感五花肉，更必來一碗溫暖湯品，不過豬肉價格波動，源芳早8月就全面調漲5元。

源芳刈包顧客：「口感很嫩，我曾經有買過，讓他冷掉的時候，吃起來是很Q的，CP值很高啊，看這邊很多人排隊就跟著排，（價格）有一點緊繃，（可接受）大概50左右吧。」

不過業者表示，豬瘟後貨源穩定，價格目前可以穩住。源芳刈包業者吳先生：「豬肉沒有漲價，我們就不會漲，小麥漲一點點，我們長久在拿的價格還可以。」

名店各有千秋，目前同樣70元的刈包，焢肉源芳的Q彈藍家的軟爛，體積上藍家略大，但搭上熱湯各家價格相比，藍家165元，源芳145元，另外萬華名店一甲子，刈包搭豬血豬腸湯是130元，年底尾牙季即將到來，想吃平民小吃刈包搭配套裝，荷包又縮水。

