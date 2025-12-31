平民詩人陳溪和出版詩集，詩書唱晚天第四輯國家圖書館典藏。（陳溪和提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園區調解委員會主席陳溪和，近期出版詩書唱晚天第四輯《晚晴吟》，桃園市長張善政也將其書放到國家圖書館典藏。市長張善政表示，陳溪和主席自小失學，從後龍漁村到基隆港口打工，盡嚐人間冷暖、但由於他好學不倦，來到桃園娶妻後，從里長、市民代表、代表會主席到擔任調解委員會主席，一路走來備極艱辛，但從不喊苦，公餘閒暇，不忘創作，師承黃群英大師、不但詩作的好，字寫的更棒，陳溪和可以說是平民詩人，他的著作目前在國家圖書館和桃園市立圖書館均有收藏，民眾有機會可以去臨摩觀賞，張善政也祝福陳溪和能繼續創作，希望能再看到他的第五輯、第六輯的作品。

廣告 廣告

平民詩人陳溪和出版詩集，詩書唱晚天第四輯國家圖書館典藏。（陳溪和提供）

平民詩人陳溪和出版詩集，詩書唱晚天第四輯國家圖書館典藏。（陳溪和提供）

桃園區調解委員會秘書張鈞淵表示，溪和主席不僅是一位調解委員會的領導者，更是一位德才兼備、雅俗共賞的人物，溪和主席用行動與風範帶領整個調解委員會的文化與氣質。主席最令人敬佩的是他對調解工作的那份堅持用心，他深知調解不是靠權威，而是靠經驗信任與尊重。主席不只是主席更像是經歷人生閱歷長者，能知桃園市內大小事，是一位平凡卻不失高雅的詩人，卻若子建七步已成詩，他以智慧平息紛爭、以藝術豐富人生、以人格為維繫團隊，堪稱他心中最理想的調解委員會主席。

《晚晴吟》中收錄陳溪和創作的春九十二篇、夏一百五十八篇、秋一百二十八篇、冬七十六篇共四百五十四篇的七言或五言詩，其中有寫景、寫歲月時光、寫心境、寫事態、寫兒時記憶、寫朋友、寫公餘閒暇、寫日常、寫生活，雖是日常末節但讀起卻是回味無窮、寓意無限。陳溪和說，他自身對四週景物特別敏銳，故常看到美麗圖案或相片時，都會以打油詩抒發樂趣，多年來每日晨起慣上臉書自娛娛人，在朋友建議下將幾年來日課集結成冊，意在「詩書唱晚天」，人老事少免落於孤獨寂寞，而可在詩書上得到樂趣，期以感想寫於書面，因他非文人雅士，豈敢在先進面前搬門弄斧，成書後僅分送親朋好友作為記念，閒時方獲消遺為幸。