平民詩人陳溪和出版詩集 詩書唱晚天第四輯《晚晴吟》





桃園區調解委員會主席陳溪和，近期出版詩書唱晚天第四輯《晚晴吟》，桃園市長張善政也將其書放到國家圖書總館典藏。市長張善政表示，陳溪和主席自小失學，從後龍漁村到基隆港口打工，盡嚐人間冷暖、但由於他好學不倦，來到桃園娶妻後，從里長、市民代表、代表會副主席到擔任調解委員會主席，一路走來備極艱辛，但從不喊苦，公餘閒暇，不忘創作，師承黃群英大師、不但詩作的好，字寫的更棒，陳溪和可以說是平民詩人，他的著作目前在國家圖書館和桃園市立圖書館均有收藏，民眾有機會可以去臨摩觀賞，張善政也祝福陳溪和能繼續創作，希望能再看到他的第五輯、第六輯的作品。

陳溪和與老師黃群英亦師亦友，黃群英在序中指出，二十多前陳溪和來學漢字書法，但不喜臨習選定碑版法帖的約束，而愛自由發揮的即性創作，居然頗為可觀，成為在教學體制外的另類學生，溪和弟多才多藝，也嘗與他研習傳統詩詞，但又不受傳統韻律所拘，興之所至，常融入鄉土民謠諺語，而時出新意，多諷時醒世之句、幽默詼諧之語，言近旨遠而雅俗共賞令人感動。

桃園區調解委員會秘書張鈞淵表示，溪和主席不僅是一位調解委員會的領導者，更是一位德才兼備、雅俗共賞的人物，與他共事已有12年之久，這12年溪和主席用行動與風範帶領整個調解委員會的文化與氣質。主席最令人敬佩的是他對調解工作的那份堅持用心，民眾在相持不下時他總能在混亂與爭執中維持調解會的秩序公平，他深知調解不是靠權威，而是靠經驗信任與尊重。

陳湙和主席與調解委員陳美玲合影

張鈞淵說，主席不只是主席更像是經歷人生閱歷長者，能知桃園市內大小事，是一位平凡卻不失高雅的詩人，卻若子建七步已成詩，他以智慧平息紛爭、以藝術豐富人生、以人格為維繫團隊，堪稱他心中最理想的調解委員會主席。

《晚晴吟》中收錄陳溪和創作的春92篇、夏158篇、秋128篇、冬76篇共454篇的七言或五言詩，其中有寫景、寫歲月時光、寫心境、寫事態、寫兒時記憶、寫朋友、寫公餘閒暇、寫日常、寫生活，雖是日常末節但讀起卻是回味無窮、寓意無限。

陳溪和說，他自身對四週景物特別敏銳，故常看到美麗圖案或相片時，都會以打油詩抒發樂趣，多年來每日晨起慣上臉書自娛娛人，在朋友建議下將幾年來日課集結成冊，意在「詩書唱晚天」，人老事少免落於孤獨寂寞，而可在詩書上得到樂趣，期以感想寫於書面，因他非文人雅士，豈敢在先進面前搬門弄斧，成書後僅分送親朋好友作為記念，閒時方獲消遺為幸。

