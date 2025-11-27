平流層暖變提早發生會影響冬季氣溫？ 鄭明典：記錄對應日韓冬季偏冷 台灣受影響只是個案

近期北極上空出現明顯異常變化。根據最新高空監測資料，位於北極上空約23公里處的平流層氣溫在過去兩週內快速上升，累積升幅接近攝氏20度，顯示一次小規模的「平流層暖變」（SSW, Sudden Stratospheric Warming）正在發生。

北極上空30百帕氣溫圖

Yahoo《天氣多一典》節目主持人鄭明典發文指出，平流層暖變的時間是2月下旬，所以這次的特別處是，發生的早！ 發生的早通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高！過去的說法是，台灣只是偶爾被掃到邊。 2016的特殊寒潮個案，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲。

天氣風險公司分析，目前這波平流層變化雖提早出現，但整體規模不大、向下影響力道有限。預測顯示，未來一至兩週台灣的冬季氣溫仍以「正常至略偏涼」為主，主要冷空氣活動仍以東亞季風系統為主導。

不過氣象公司提醒，平流層暖變後的高空環流變化仍需持續追蹤，若後續有更大規模變化，可能造成極端冷空氣南下的條件，但目前尚未出現明確訊號。