平溪不老長智村獲第28屆國家品質肯定

新北市榮獲第二十八屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章，由高齡長期照顧處長林惠萍（右二）代表領獎。（圖：新北衛生局提供）

新北市政府長期推動失智友善與在地老化並行的照顧政策，由跨局處合作推動的「平溪不老長智村」，昨（八）日榮獲「第二十八屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章－公益服務類」認證，展現新北在失智症照護、社區營造及制度化治理上的成果，獲得國家級肯定。

衛生局長陳潤秋指出，截至去（一一四）年十二月底，依盛行率推估新北市失智人口已逾六萬人，為全國最多。面對快速成長的照顧需求，市府由府層級統籌整合衛生、社政、民政等跨局處資源，建構失智症整合照護與社區支持體系，透過分工、制度化管理及定期檢核機制，確保政策一致性與服務品質，持續強化失智者及家庭的在地支持。

「平溪不老長智村」位於高齡化程度居全國前段的平溪區，市府因應偏鄉醫療可近性不足及資源分散挑戰，以社區為核心的失智友善示範模式，結合居民、商家、志工與專業服務體系，將照顧支持融入日常生活場域，協助失智者在熟悉的社區中持續生活，兼顧尊嚴、自主與安全，成為全國指標性案例。

新北市更於一一二年擴大推動板橋區失智友善社區，自去年起全面啟動二十九個行政區，廣邀公私部門加入失智友善守護站，目前全市已建置約五千五百家。高齡長期照顧處長林惠萍表示，未來將持續深化醫療與長照服務布建，強化公共識能推廣與友善環境營造，推動更多具複製性社區照顧模式，讓失智者及家庭能在地安老、安心生活。