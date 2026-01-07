平溪不老長智村 國家品質認證

新北市推動失智友善與在地老化並行的照顧政策榮獲第廿八屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章。（新北衛生局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

「第二十八屆國家生技醫療品質獎暨ＳＮＱ國家品質標章─公益服務類」認證七日頒獎，新北市政府跨局處共同推動「平溪不老長智村」獲得肯定，展現在失智症照護、社區營造及制度化治理上的具體成果。

衛生局長陳潤秋指出，截至去年十二月底，依盛行率推估新北市失智人口已逾六萬人，為全國失智人口最多的縣市；面對快速成長的照顧需求，市府由府層級統籌整合衛生、社政、民政等跨局處資源，建構失智症整合照護與社區支持體系，透過明確分工、制度化管理及定期檢核機制，確保政策推動一致性與服務品質，持續強化失智者及其家庭的在地生活支持。

陳潤秋表示，在高齡化程度居全國前段的平溪區推動「不老長智村」，以社區為核心的失智友善示範模式，結合在地居民、商家、志工與專業服務體系，將照顧支持融入日常生活場域，協助失智者在熟悉的社區中持續生活，兼顧尊嚴、自主與安全。

新北市推動「平溪不老長智村」獲國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章公益服務類認證。（新北市衛生局提供）

衛生局指出，新北市更於一一二年擴大推動板橋區失智友善社區，去年起啟動二十九個行政區廣邀公私部門加入失智友善守護站行列，目前全市已累計建置約五千五百家，逐步形塑涵蓋全市的失智友善支持網絡。

高齡長期照顧處長林惠萍表示，未來市府將持續深化醫療與長照服務布建，強化公共識能推廣與友善環境營造，推動更多具可複製性與可擴散性的社區照顧模式，讓失智者及其家庭在地安老、安心生活，穩健邁向失智友善與世代共融的永續城市。