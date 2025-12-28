平溪地震後土石鬆？ 工務局：將巡檢清除不穩定土石

新北平溪山區疑似受到地震影響，106線邊坡坍方。（圖／東森新聞）





新北平溪山區疑似受到地震影響，106線邊坡坍方，一度導致雙線中斷，經過10小時搶通，已單線雙向通車，不過雨勢增加搶修風險與難度，新北市工務局評估，最快12／30才能恢復雙線雙向通行，另外工務局也將巡檢，地震後是否還有其他地點土石鬆動，將予以清除。

新北平溪106市道土石崩落處，機具進場打破石塊，再將碎石移開，一顆巨石就得讓工程人員花上一個小時來處理。28號凌晨12點多，居民發現落石，而且一度阻斷雙向道路。

平溪區新寮里里長胡兩泉：「以我從小在這邊，這邊是沒有坍方過，在上面的73、74（公里處），常常會落石，政府這邊處理得很好，如果關於說72.5公里（附近），這邊是從來沒有坍方過的。」

搶修人員獲報，從清晨2點多開始清理，但過程中不斷下雨，搶修人員就怕雨水滲入土石中，會再度釀成邊坡崩落，因此隨時防範突發狀況，經歷10個小時的搶修，道路在當天下午恢復單線雙向通行。

106市道72.3公里處，靠外側已經清除，可單線雙向通行，不過靠山壁側，仍然有巨石佔據道路待清除。

新北市工務局表示，最快可在12／30恢復雙向通車，不過工程進度，仍需依天氣狀況來評估。

居民擔憂，如果地震已經造成，當地土石鬆動，就怕大雨一來，恐怕會再釀成類似災情。

平溪區新寮里里長胡兩泉：「我們公所也會注意，這邊可能也會設告示牌，或者其他災害危險的指示，以免災害再次發生。」

工務局表示，通車後會整體檢視邊坡情形，會清理疑似鬆動或不穩定的土石，如有必要，會再進一步施作噴漿等，邊坡穩定工程，居民期盼能有安全回家的路。

