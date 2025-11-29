平溪天燈示範區啟動 廖先翔推修法解禁鐵道觀光

（記者陳志仁／新北報導）知名旅遊 YouTuber「菜苔苔與菜生生」八月在平溪支線鐵軌施放天燈遭檢舉開罰，引發外界對天燈文化與鐵路法規衝突的強烈討論；為破解僵局，立委廖先翔趁平溪線因災停駛之際，爭取啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，為未來推動《鐵路法》第57條修法奠定關鍵基礎。

圖／立委廖先翔已提修法草案，主張在兼顧安全下，允許鐵路機構基於觀光或疏散等需求，讓文化活動與鐵路管理能夠兼容。（立委廖先翔提供）

台鐵平溪線日前受連續豪雨侵襲，出現邊坡滑動及路基流失，全線將停駛至明（115）年初完成搶修；廖先翔於 11 月 19 日邀集交通部鐵道局、台鐵公司、新北市政府觀旅局及平溪區公所等單位前往十分車站會勘，討論試辦天燈區域與安全措施，認為平溪線早已與觀光緊密結合，在確保安全前提下開放特定區段施放天燈，將有助地方文化永續，也能提升觀光動能。

廣告 廣告

多方協調後，與會單位達成共識：在不影響搶修工程的情況下，開放十分、平溪及菁桐三站特定路段作為天燈施放示範區；根據台鐵最新核定公文，試辦期自 114 年 11 月 29 日起至 115 年 1 月 4 日止，每週六、日及元旦連假（1/1、1/2）每日 8 時至 20 時開放，指定區段分別為：十分站 K6+160 至 K6+260、平溪站 K11+200 至 K11+230，以及菁桐站 K12+850 至 K12+980。

台鐵公司提醒，雖現階段無旅客列車行駛，但工程車仍可能進出，若因工程需求或安全考量，現場得隨時暫停施放；廖先翔也呼籲，平溪鐵道承載了台灣的共同記憶與願望，遊客務必遵從引導與規範，珍惜好不容易爭取到的試辦機會，共同讓平溪天燈文化在安全及秩序下持續傳承，讓地方觀光與傳統文化能夠永續發展。

廖先翔指出，現行《鐵路法》第57條規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，使平溪行之多年的天燈文化長期位處灰色地帶，不僅遊客可能誤觸法規，地方執法也陷於兩難；他已提出修法草案，主張在兼顧安全下，允許鐵路機構基於觀光或疏散等需求，經交通部同意後公告開放特定時段與範圍，讓文化活動與鐵路管理能夠兼容。

廖先翔強調，這次試辦不只是短期權宜，更是修法的重要實，透過實際運作，可證明在非電氣化、以觀光為主的鐵道支線，只要管理完善，安全與文化可共存；他也補充，新北市已提出「天燈永續發展自治條例」，未來將爭取中央支持，並推動使用環保材質與制度化管理，期盼讓平溪天燈文化在「合法、安全、永續」基礎上重現亮點。

更多引新聞報導

新北耶誕市集結合電競嘉年華 百店齊聚玩樂抽好禮

汐止夢想嘉年華繽紛登場 多元平權點亮城市色彩

