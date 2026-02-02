平溪天燈節三驫合體 府中來電祭燃燒青春

展現多樣的旅遊風貌，新北市以元宵節慶活動、青年音樂派對與冬季慢遊串聯城市魅力。「2026新北市平溪天燈節」將於2月底至3月初登場，象徵馬年奔騰迎新；板橋府中廣場舉辦「樂府中—來電祭」，以音樂與市集點燃青春能量；東北角主打福隆漁港、舊草嶺隧道的冬季輕旅行，讓民眾用不同節奏感受新北風景。

「2026新北市平溪天燈節」於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場舉行，以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，引領國內外旅客齊聚平溪放天燈、迎新年。

平溪場將施放3盞20呎高的「福馬」大型主燈，金色象徵財富、紅色代表福氣、橘色寓意大吉大利，三馬合體象徵「驫」，展現奔騰向前的祝福意涵。活動兩場次皆規畫9波天燈齊放，平溪場每波100盞、十分場每波150盞天燈同時升空，並搭配光雕投影與藝人演出，營造震撼視覺饗宴。

新北市政府指出，除實體天燈外，今(2026)年更加入AR擴增實境、天燈濾鏡與心理測驗等數位互動，並推出699元在地小旅行，結合人文導覽、手作體驗與商圈消費，帶動地方經濟與永續旅遊。

青年族群關注的「2026樂府中—來電祭」於2月7日至8日在板橋府中廣場啟動。活動集結小男孩樂團、甜約翰、溫蒂漫步等12組知名樂團接力開唱，並設計「府中戀舞宮」趣味競賽、風格餐車與占卜市集，加碼超過10萬元的消費抵用與來電好康，打造結合音樂、社交與生活風格的節慶體驗。

冬季的福隆漁港少了人潮、多了靜謐，在山海間放慢腳步，走訪東北角漫步港灣、感受漁村日常。鄰近的舊草嶺隧道自行車道適合親子與銀髮族輕鬆慢遊。搭配在地紅甘鰺、石鯛等冬季漁獲，讓旅程從風景延伸到味蕾。

