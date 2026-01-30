平溪天燈節將至 發免費施放券

新北市長侯友宜（左一）與「極地超馬運動員」陳彥博（右二）30日一同為「新北市平溪天燈節」揭開序幕。（王揚傑攝）

「新北市平溪天燈節」30日由新北市長侯友宜與「極地超馬運動員」陳彥博一同揭開序幕，今年首次將3盞20呎造型馬年天燈，從平溪區移師至市民廣場亮相，宣布活動開跑，邀請民眾踴躍參與2月27日平溪國中「馬驫奔騰，邁向成功」、3月3日十分廣場「龍馬精神，活力新北」年度文化節慶。

侯友宜表示，榮獲BETTER FUTURE 2025柏林設計金獎及BETTER FUTURE 2025雪梨設計金獎的新北市平溪天燈節，不僅是新北市的驕傲，更是全球矚目的文化盛典。今年以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，融合馬年光雕秀，與5盞造型天燈主燈共同百盞齊飛，為民眾獻上夜晚最動人的視覺饗宴及最震撼的祈福盛典。

廣告 廣告

3盞20呎高的馬年特色大型天燈主燈，首次在板橋都會區亮相，其中金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣、橘色福馬代表大吉大利，三馬組合「驫」，寓意「馬驫奔騰，邁向成功」。新北市警察局特別出動騎警隊4匹駿馬，象徵馬到成功，也為馬年祈福拜早年。

觀光旅遊局表示，平溪場共計9波施放，每波100盞天燈同時升空；十分場共計9波施放，每波150盞天燈齊飛，免費的天燈施放券也將於活動當日上午10時30分在活動地點服務台準時發放，想親身體驗上百盞天燈齊放氛圍的民眾，可提前規畫前往時間。

此外，在每波段串場的節目表演，包括歌手方季惟、于冠華、八青哥、AcQUA源少年等助陣演出，天燈施放前，各波段間還有光雕投影秀，祈福氛圍鋪陳，讓民眾享受一場難忘的視覺盛宴。