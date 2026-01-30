平溪天燈節移師板橋造勢 20呎高金色福馬天燈寓意成功

▲2026新北市平溪天燈節於今日舉行記者會，由新北市長侯友宜與活動代言人陳彥博及觀光旅遊局局長楊宗珉揭開序幕。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2026新北市平溪天燈節於今(30)日舉行記者會，由新北市市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博揭開序幕，並熱情邀請民眾於2/27(五)平溪國中「馬驫奔騰，邁向成功」、3/3(二)十分廣場「龍馬精神，活力新北」一同參與年度文化節慶，今年首次將3盞20呎造型馬年天燈，從平溪區移師至新北巿巿民廣場齊聚亮相，宣布活動開跑，並向大家拜早年祈福。

▲新北市長侯友宜偕同代言人陳彥博及市府團隊，集結商圈、旅行社、臺鐵、臺電、鬍鬚張、手信坊、十分好運、國際扶輪社與國際學生等各界力量，共同參與今日平溪天燈節記者會活動。。

新北市長侯友宜表示，榮獲BETTER FUTURE 2025柏林設計金獎及BETTER FUTURE 2025雪梨設計金獎的新北巿平溪天燈節不僅是新北市的驕傲，更是全球矚目的文化盛典。今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，融合馬年光雕秀，與5盞造型天燈主燈共同百盞齊飛，為民眾獻上夜晚最動人的視覺祈福饗宴及最震憾的祈福盛典。

▲2026新北市平溪天燈節與在地店家十分好運合作推出天燈造型視覺限定商品。

本次記者會平溪場3盞20呎高馬年特色大型天燈主燈，首次至板橋都會區巿民廣場現身亮相，現場可以看到3盞20呎高的福馬天燈合體聚首曝光，其中金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣，橘色福馬代表大吉大利，三馬組合「驫」，寓意「馬驫奔騰，邁向成功」；氣勢磅礡及福氣十足的3盞巨型馬型天燈，搭配新北巿騎警隊的4匹駿馬象徵馬到成功，也為馬年祈福拜早年。值得一提的是，在3/3(二)十分場將有2盞20呎高的「龍馬」雙神獸主燈，代表「龍馬精神，活力新北」也將展出升空，也請大家拭目以待。

本次活動2/27(五)平溪場共計9波天燈施放，每波100盞天燈同時升空，3/3(二)十分場共計9波段，每波150盞天燈齊飛，免費的天燈施放券也將於活動當日上午10時30分於活動地點服務台準時發放，想親身體驗上百盞天燈齊放氛圍的民眾，可提前規劃前往時間共襄盛舉！即日起也開放網路預約天燈施放券，民眾可透活動官網事先預約獲得天燈施放券，還可獲贈神秘小禮物。

在每波段串場的節目表演方面，包括玉女歌手方季惟、于冠華、八青哥、AcQUA源少年、2025新北市河海音樂季海洋大賞DrunkMonk撞克茫客及評審團大獎MazBar&Lalan助陣表演，除了藝人表演外，天燈施放前，各波段間還有光雕投影秀祈福氛圍舖陳，讓民眾享受一場難忘的視覺盛宴。

今年的平溪天燈節系列活動也新增「數位驚喜」，包括AR擴增實境及天燈濾鏡等工具，讓大家在穿梭平溪山城尋訪美景時，還能透過手機尋找虛擬天燈，與天燈主燈拍照留念。另外，透過心理測驗活動，更可發掘你適合放什麼顏色的天燈祈福，還有首次與青創團隊合作最有溫度的繪馬祈福卡，讓遊客手寫溫暖許願祈福，相關資訊可至活動官網查詢，並結合三重抽獎活動，提供優質及限定好禮，詳情可至活動官網查詢。

文化體驗方面，活動推出699元在地小旅行，當地導遊帶領旅客漫步平溪，感受平溪的慢活魅力。行程涵蓋當地人文、自然景點與礦業文化的深度導覽，搭配手作DIY小物、專屬紀念品、100元平溪商圈店家優惠兌換券及參與齊放天燈。另外，民眾也可以在活動現場新北幣攤位掃碼獲得100元新北幣，可於平溪商圈新北幣合作店家購買在地伴手禮及享受美食小吃。

活動期間還有知名在地品牌鬍鬚張即日起在板橋中山店、板橋江子翠店與雙北地區總共十家分店限量販售2026平溪天燈節特色便當，限量贈送限定好禮。此外，今年新北市政府觀光旅遊局再度與新北市山岳協會合作，將於3/8(日)舉辦淨山活動，在知名百岳達人吳雲天和崔祖錫帶領下前往平溪山林間深訪，學習與生態環境共存，創造環境永續，臺鐵平溪線明(31)日也將復駛，載運更多的國內外旅客來到平溪放天燈。

本次天燈節系列活動十分豐富，巿長侯友宜也邀請國內外遊客把握機會齊聚平溪，共同施放天燈，許下美好願景，迎接精彩新年。