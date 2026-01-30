平溪天燈節雙場齊放 數位互動馬年祈福點亮山城夜空

（記者陳志仁／新北報導）「2026新北市平溪天燈節」正式啟動，新北市政府30日舉行記者會，由市長侯友宜偕同極地超馬運動員陳彥博揭開序幕；今年活動將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場登場，結合大型天燈施放、數位互動與山城文化體驗，邀請國內外旅客齊聚平溪放天燈、迎新年。

／2026新北市平溪天燈節平溪場設計3盞20呎高的福馬天燈，以金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣，橘色福馬代表大吉大利，以三馬齊聚象徵眾馬奔騰，齊心創造無限未來。」（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，今年以「馬驫奔騰，邁向成功」及「龍馬精神，活力新北」為主軸，象徵新的一年充滿動能與希望；平溪場將設置3盞高達20呎的福馬天燈，分別以金色、紅色與橘色呈現財富、福氣與大吉大利寓意，三馬齊聚代表萬馬奔騰、齊心開創未來，也成為夜空最醒目的視覺焦點。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉指出，今年活動首度導入多項數位互動體驗，包括AR擴增實境與專屬天燈濾鏡，民眾可透過手機在山城街道間尋找虛擬天燈、與主燈合影留念；另結合心理測驗推薦適合施放的天燈顏色，並攜手青創團隊推出繪馬祈福卡，讓遊客手寫心願，為傳統文化增添創新趣味。

文化觀光方面，主辦單位推出699元在地小旅行，由專業導覽帶領旅客深入平溪老街、礦業遺址與自然景點，搭配DIY手作、專屬紀念品及100元商圈優惠券，提升旅遊深度與消費動能；此外，民眾亦可於活動現場掃碼領取100元新北幣，在合作店家購買伴手禮與品嘗在地小吃。

觀旅局補充，2月27日平溪場規劃9波天燈施放、每波100盞同步升空，3月3日十分場同樣安排9波段、每波150盞齊飛，場面壯觀；民眾可事先於官網預約施放券並獲得神秘小禮，活動當日上午亦提供現場免費名額，期間並邀請方季惟、于冠華、AcQUA源少年等藝人接力演出，結合音樂與燈海氛圍，打造年度最具代表性的山城盛事。

