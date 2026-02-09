平溪天燈節點亮山城 商圈美學升級迎國際旅客

（記者陳志仁／新北報導）新北市平溪天燈節以獨特文化意涵與感動人心的祈福儀式，成為臺灣重要的國際節慶活動之一；「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日元宵節於十分廣場登場，邀請國內外旅客走進山城平溪，在夜空中施放承載祝願的天燈，迎接嶄新馬年。

圖／平溪山城在萬盞天燈映照下，展現專屬於山城的浪漫與溫度。（2025年資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市平溪天燈節多年來深植人心，每年吸引大量國內外旅客慕名而來，也讓平溪山城在萬盞天燈映照下，展現專屬於山城的浪漫與溫度；除了天燈節活動本身，平溪老街及周邊商圈同樣是旅客造訪平溪時不可錯過的重要場域，近年更透過整體改造，為地方觀光注入全新能量。

廣告 廣告

平溪商圈於2025年在經濟部商業發展署攜手台灣設計研究院推動的「商圈美學設計加值計畫」支持下，結合火車軌道、天燈、溪流等在地文化元素與山城意象，打造全新商圈品牌，並同步進行空間與視覺系統優化；從街道節點、入口意象、公共休憩空間到在地店家，透過環境美化、街區景觀整理與特色設計導入，全面提升遊逛品質，讓旅客在漫步商圈時，更能感受平溪的人文底蘊與生活風格。

商圈改造亮點之一為位於平溪石底橋的老街入口意象，重新整合後，以具商圈識別度的祈福燈籠迎賓，營造溫暖且富有地方特色的第一印象；「美玉天燈製作所」則保留傳統天燈工藝，讓遊客深入了解天燈製作流程，感受文化傳承的用心；結合在地農產與祈福意象的「平安嚴選」，也轉型為具有祝福選品特色的品牌空間。

此外，前身為選洗煤場、並列為百大歷史建築的「碳場咖啡」，透過空間優化，呈現產業記憶與現代生活的融合；「覓石底」、「六扇門古玩茶館」等特色店家，則藉由動線與品牌識別調整，展現手作創意、品茗交流與老物收藏的多元風貌，勾勒出平溪商圈細膩而豐富的生活樣貌。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉邀民眾走訪平溪，白天漫遊改造後的商圈街景，夜晚於天燈節活動期間親手施放天燈，寫下對家人、對自己或對世界的祝福，讓祈願在夜空中緩緩升起，為新的一年留下溫暖而深具意義的回憶；更多「2026新北市平溪天燈節」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2026新北市平溪天燈節官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。