平溪天燈節2/27首登場 3盞20呎福馬主燈搶亮相

（中央社記者黃旭昇新北30日電）2026新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中登場，3月3日移師十分廣場，各施放9波天燈。極地超馬運動員陳彥博代言，呼應馬年精神，如同其挑戰極限的超馬意志。

新北市府觀光旅遊局今晚在市府市民廣場舉行平溪天燈節記者會，展出3盞20呎高馬年主燈，金色象徵財富、紅色代表福氣、橘色寓意大吉大利，三馬合體成「驫」，象徵奔騰向前。

今晚亮相的主燈，搭配新北市警察局騎警隊4匹駿馬現身，增添馬到成功祝福意涵。觀旅局表示，天燈節將於2月27日在平溪國中登場，3月3日移師十分廣場舉行。各規劃9波天燈施放，分別平溪場每波100盞與十分場每波150盞齊飛，呈現壯觀齊放景象。

觀旅局說，活動當天上午10時30分起，現場免費發放天燈施放券。活動並結合藝文演出與光雕投影秀，邀方季惟等藝人演出，並推出AR擴增實境、天燈濾鏡、心理測驗與祈福繪馬等數位體驗。

市長侯友宜與極地超馬運動員陳彥博共同宣布活動開跑，他表示，因應馬年與超馬精神相呼應，祝福陳彥博在瑞典北極圈的極地橫越賽順利奪冠，也藉其超馬力量讓世界看見台灣。

陳彥博說，春節大年初三就要出發，他在參賽名單上發現自己是唯一的亞洲人，故這次許願可以獲得總冠軍，並將目標願望寫下，並投入天燈會場旁的許願竹筒。

天燈製作師傅胡民樹接受中央社記者訪問表示，今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」與「龍馬精神，活力新北」為主軸，每一只「福馬」主燈動員8人，耗時一星期製作完成，今晚亮相的主燈將於平溪場施放，十分場將會製作「龍馬精神」的主燈亮相，結合馬年光雕秀與造型主燈，打造夜間祈福視覺盛宴。（編輯：張銘坤）1150130