平溪天燈「合法飛」！台鐵平溪線停駛期間啟動施放示範區
台鐵平溪線因邊坡滑動與地基流失預計停駛至115年初，台鐵公司29日啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，在不影響搶修工程前提下，於特定時間開放十分、平溪及菁桐3站讓民眾在鐵道施放天燈。國民黨立委廖先翔表示，這次試辦活動不僅解決短期觀光需求，更是推動《鐵路法》修法的先行指標。
今年8月，知名旅遊YouTuber因在平溪支線鐵軌上施放天燈遭檢舉並被罰款，引發社會對於平溪天燈文化與鐵路法規衝突的高度關注。該事件讓遊客對前往平溪旅遊卻步，更讓在地仰賴觀光維生的商家與居民人心惶惶。加上台鐵平溪線發生邊坡滑動與地基流失，全線預計停駛至115年初進行搶修工程。
廖先翔日前邀集交通部鐵道局、台鐵公司、新北市觀旅局及平溪區公所等單位前往十分車站會勘，討論天燈施放示範區推動事宜。廖先翔指出，台鐵平溪線已與觀光旅遊高度結合，若在訂定安全規範後能夠結合觀光發展，會是共贏的局面。他強調，既然搶修期間無旅客列車通行需求，正是測試鐵道觀光開放的最佳時機，經多方協調後與會單位達成共識。
根據台鐵公司最新核定的公文，試辦計畫將於1月29日起至115年1月4日期間的每周六、日及元旦假期上午8時至晚間8時實施。廖先翔說明，在不影響搶修工程的前提下，開放十分、平溪、菁桐3站特定路段供民眾施放天燈，平溪是全台唯一合法施放天燈的地區。
廖先翔表示，現行《鐵路法》第57條規定行人、車輛不得侵入鐵路路線，導致平溪鐵道天燈文化長期處於灰色地帶，不僅遊客容易誤觸法網，地方執法機關也面臨兩難。他已擬具《鐵路法》修正草案，主張在兼顧鐵路運輸安全的前提下，允許鐵路機構針對發展觀光或疏散人潮等特殊需求，經交通部同意後公告開放特定範圍與時段。
廖先翔強調，這次的試辦活動不只是解決短期觀光需求，更是修法的先行指標。他指出，透過實際運作可證明在有配套管理措施下，在非電氣化以觀光為主的鐵道支線，鐵道安全與地方文化是可以共存的。
林姓天燈業者表示，目前正在維修鐵軌，老街空間有限，開放鐵道放天燈可讓老街不至於擁擠，更有助推動當地發展觀光。不過他也提醒，遊客在鐵道上放天燈還是需要注意自身安全。
延伸閱讀
NBA/AR創湖人隊史紀錄！獨行俠狀元刷新詹皇最年輕1里程碑
威力彩頭獎保證2億！4生肖「財運迎高峰」年底爽接錢
手機取票普及！郵局臨櫃領台鐵車票明年元旦走入歷史
其他人也在看
中國祭日本旅遊禁令 結果制裁自己人
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗先前因提到「台灣有事」將引發日本存亡危機事態，觸動中國敏感神經，中國政府呼籲國民勿前往日本，中國各大航空公司紛紛取消航班和機票。儘管中國官方試圖打擊日本，被制...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
赴泰搭船「看著行李落海漂走」！旅客求助 客服竟全在笑
出國旅行，行李弄丟可謂相當頭痛。日前有澳洲遊客抱怨，到泰國搭渡輪時，甲板上行李全落海，從拍下的影片可見，大家眼睜睜看著行李隨海漂走。事後去找渡輪公司索賠，開價10萬泰銖（約新台幣9.7萬）對方幾乎都在嘲笑，因為堅信一個行李箱的價值不可能超過2萬泰銖（約新台幣1.9萬），少數旅客力爭到底，才把賠償拉到5萬泰銖（約新台幣4.8萬）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12/25、元旦國道疏導措施 1行為恐噴6000元
[NOWnews今日新聞]114年行憲紀念日暨115年元旦均為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
宜蘭變身秋冬仙境 金色山毛櫸、漸層色落羽松！6條紅葉散步路線太療癒
宜蘭秋冬美景全面爆發，山林間像灑上溫柔濾鏡！金黃山毛櫸、橘紅落羽松輪番上陣，把整座城市妝點成浪漫仙境。今年特別精選 6 條人氣紅葉散步路線，從湖畔倒影到山谷步道，一步一景美得像明信片。無論是想來場靜心森呼吸、親子漫步，或是拍出季節感滿分的旅拍照，都能找到最適合的路線。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌
台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。自由時報 ・ 1 天前
南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
東京銀杏11月底最美 神宮外苑、東京大學到昭和記念公園！6大銀杏紅葉景點散步
每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
台灣飯店房價太高？晶華潘思亮「北亞商務市場中較低的」
台北晶華酒店（2707）今（27）日舉行聖誕樹點燈儀式，為長達一個月的「晶華聖誕城」正式揭開序幕。針對外界常批評國旅房價偏高，晶華董事長潘思亮受訪時回應，在商務旅遊市場方面，台北市的飯店房價其實是北亞主要城市中相對較低的。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
飛東京夢幻航班春節限定開搶 自由行免3萬
[NOWnews今日新聞]2026年春節將迎來難得的九連休，加上政府普發萬元政策帶動旅遊消費需求升溫，國人春節出國意願大幅提升，尤以日本擄獲眾多旅人的心。看準這波強勁赴日市場商機，ezfly易飛旅遊宣...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
快閃東京要怎麼玩？週末2天1夜經典旅遊行程推薦
上了五天班好想去旅行放鬆一下？下周有連假想規畫二天一夜的小旅行？假期有限但是又好想出國？何不考慮到東京玩個二天一夜快閃之旅呢！？趁現在有許多廉價航空或是促銷班機的便利性，正好能讓你的二天一夜快閃之旅隨時成行！東京的交通相當方便，治安也好，景點多、美食多、購物地點也多，是個十分完美的旅行選項對吧！ LIVE JAPAN就為大家規畫了幾個東京二天一夜的行程方案，不論是新手還是再訪者都能玩得好盡興，有個難忘的回憶！LIVE JAPAN ・ 1 天前
國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看
近年國旅人氣越來越差，許多民眾寧可出國旅遊，也不願把時間和金錢留在國內旅遊消費。交通部觀光署為加強民眾多多國旅，明年將推動「平日國旅優惠方案」，共有5項方案，總預算預估超過新台幣20億元。鏡報 ・ 3 小時前
高市早苗「台灣有事」！陸客改韓國旅遊 業者曝「冠軍城市」非首爾
【記者莊偉祺／台北報導】近期日相高市早苗「台灣有事」言論，釀中國旅客轉單，韓國旅遊大爆滿！業者今公布，下半年海外新興旅遊城市由韓國拿下冠軍，但並非首爾，其通行證也是海外熱銷商品第一名！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉瑞龍吊橋觀瀑 日月潭搭空纜
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「日月潭九族櫻花…中華日報 ・ 19 小時前
出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程
年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。聯合新聞網 ・ 19 小時前
衝擊全球航運！空巴史上最大規模召回6000架A320客機
歐洲空中巴士（Airbus）週五（11/28）宣布立刻召回6000架A320系列客機進行檢修。由於全球有350多間航空公司使用A320客機，這項空巴史上最大規模的召修行動勢必衝擊航空運輸。太報 ・ 8 小時前
普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
阿里山林鐵週年慶轉型多元活動 可收藏限定款車票
（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山林鐵及文資處每年12月會辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、特色餐席、市集等方式慶祝，若12月搭乘阿里山小火車，可收藏限定款車票。中央社 ・ 1 天前
新北芒花季熱力綻放 九份山城變身銀白仙境
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】隨著冬日腳步靠近，新北市瑞芳區九份山城自11月起迎來一年一度的芒花季，漫互傳媒 ・ 1 天前