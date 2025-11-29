平溪天燈「合法飛」！台鐵平溪線停駛期間啟動施放示範區

台鐵平溪線因邊坡滑動與地基流失預計停駛至115年初，台鐵公司29日啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，在不影響搶修工程前提下，於特定時間開放十分、平溪及菁桐3站讓民眾在鐵道施放天燈。國民黨立委廖先翔表示，這次試辦活動不僅解決短期觀光需求，更是推動《鐵路法》修法的先行指標。

天燈。（示意圖／pixabay）

今年8月，知名旅遊YouTuber因在平溪支線鐵軌上施放天燈遭檢舉並被罰款，引發社會對於平溪天燈文化與鐵路法規衝突的高度關注。該事件讓遊客對前往平溪旅遊卻步，更讓在地仰賴觀光維生的商家與居民人心惶惶。加上台鐵平溪線發生邊坡滑動與地基流失，全線預計停駛至115年初進行搶修工程。

廖先翔日前邀集交通部鐵道局、台鐵公司、新北市觀旅局及平溪區公所等單位前往十分車站會勘，討論天燈施放示範區推動事宜。廖先翔指出，台鐵平溪線已與觀光旅遊高度結合，若在訂定安全規範後能夠結合觀光發展，會是共贏的局面。他強調，既然搶修期間無旅客列車通行需求，正是測試鐵道觀光開放的最佳時機，經多方協調後與會單位達成共識。

根據台鐵公司最新核定的公文，試辦計畫將於1月29日起至115年1月4日期間的每周六、日及元旦假期上午8時至晚間8時實施。廖先翔說明，在不影響搶修工程的前提下，開放十分、平溪、菁桐3站特定路段供民眾施放天燈，平溪是全台唯一合法施放天燈的地區。

廖先翔表示，現行《鐵路法》第57條規定行人、車輛不得侵入鐵路路線，導致平溪鐵道天燈文化長期處於灰色地帶，不僅遊客容易誤觸法網，地方執法機關也面臨兩難。他已擬具《鐵路法》修正草案，主張在兼顧鐵路運輸安全的前提下，允許鐵路機構針對發展觀光或疏散人潮等特殊需求，經交通部同意後公告開放特定範圍與時段。

廖先翔強調，這次的試辦活動不只是解決短期觀光需求，更是修法的先行指標。他指出，透過實際運作可證明在有配套管理措施下，在非電氣化以觀光為主的鐵道支線，鐵道安全與地方文化是可以共存的。

林姓天燈業者表示，目前正在維修鐵軌，老街空間有限，開放鐵道放天燈可讓老街不至於擁擠，更有助推動當地發展觀光。不過他也提醒，遊客在鐵道上放天燈還是需要注意自身安全。

