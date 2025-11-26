平溪線停駛中…台鐵擬開放「鐵軌放天燈」！最快29日起試辦

台鐵擬開放平溪鐵軌放天燈。資料照。路透社



平溪線沿線的放天燈活動深受國內外旅客喜愛，雖然依現行鐵路法規定，於鐵軌上放天燈屬違法行為，一旦遭檢舉，可被處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰。不過，近期因平溪線受強降雨影響全線停駛，台鐵與地方單位研議後，決定在停駛期間試辦「限定時段、限定區域」開放鐵軌放天燈，盼在兼顧觀光與安全前提下降低違規情形。

台鐵表示，最快將自本月29日起至明年1月底，每逢週六、週日在十分車站率先試辦開放，讓旅客可在公告範圍內放天燈，不必再擔心違反鐵路法。至於平溪站、菁桐站的開放區域與時段，則需待平溪區公所先行劃定，再送交台鐵審議後統一公告。



平溪線因日前豪雨導致多處邊坡滑動、路基流失，自10月起全線停駛，預計至明年1月30日前皆無列車通行。相關單位研判，這段期間確實具備適度利用鐵軌空間的可行性，因此規劃以試辦方式提供民眾合法放天燈場域。

擁有20萬訂閱的YouTuber「菜苔苔與菜生生」日前發布影片道歉，坦言因在十分軌道放天燈遭民眾檢舉，被警方依鐵路法開罰1萬元。影片透露當時有許多遊客在軌道上放天燈，且業者現場引導，他們未多加思考便依指示進入軌道區，事後才知道已觸法。

觀光署指出，待台鐵公告試辦方案後，將協助向國內外旅客廣泛宣導，清楚標示可放天燈的時段與路段，避免再有民眾因誤解而受罰，也盼透過制度化管理維持平溪觀光秩序。

