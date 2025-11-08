平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
桃園市 / 綜合報導
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業者也擔心接駁車班次不多影響遊客觀光意願。對此，台鐵表示停駛期間99天，估影響約3萬人次，沿線主要景點，包含十分、平溪等仍可透過公路接駁車前往。
在天燈上寫下願望，雙手一放，天燈飛上空中照亮夜空，在平溪放天燈吸引國內外遊客慕名體驗，有不少遊客甚至專程搭火車旅遊，但近期受暴雨影響....。 台鐵平溪線受到強降雨影響，造成邊坡滑動，軌道底部幾乎被掏空，樹木和電線桿也東倒西外，擋土牆也有位移的狀況，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛。
遊客說：「如果是老人家或是小朋友要來玩，可能不方便喔。」十分老街業者說：「火車沒有走，遊客就比較少，生意比較沒那麼好。」不少民眾直言，旅遊計畫因交通受到影響，因為平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古嶺腳等站，折返行駛。
十分老街業者說：「影響確實是滿大的，因為畢竟我們還是會有很多人都是會坐火車上來，坐火車的話畢竟我們一天每個小時都有一班，所以這樣子就差很多了，接駁車沒有開到那麼晚，所以散客也是會很早就離開十分了。」
業者擔心，人潮少了錢潮也進不來，因為目前規劃的接駁車，一天只有5個班次，而台鐵預估，停駛期間99天約影響約3萬人次，車站，針對民眾擔憂，台鐵表示，為了確保行車安全改採公路接駁，沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，安全第一。
