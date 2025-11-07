平溪線停駛至115年1月30日 瑞芳至菁桐公路接駁

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台鐵平溪線日前因豪雨傳出災情，且邊坡有持續滑動情況。台鐵公司今天宣布，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳至菁桐採公路接駁。

台鐵發布新聞稿表示，平溪線因受強降雨影響，造成三貂嶺至大華間（K2+100）邊坡滑動，擋土牆有位移之虞，另嶺腳至望古間（K9+820至920）路基流失，短期內路線無法修復。

為工程搶修需要及確保行車安全，台鐵指出，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳至菁桐採公路接駁。

針對公路接駁措施，台鐵說明，接駁車停靠瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐等站，折返行駛。

其中，瑞芳開車時間為上午7時10分、上午9時10分、下午2時、下午4時、晚間6時；菁桐開車時間為上午8時10分、上午10時10分、下午3時、下午5時10分、晚間7時。

台鐵表示，旅客可透過台鐵官方網站、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888）或就近車站查詢最新列車資訊，提醒旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。（編輯：張銘坤）1141107