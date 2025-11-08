平溪線地基崩塌全線停駛到明年1月 颱風恐挾豪雨光復居民憂心
基隆興隆路發生山崩，大塊石頭卡在半山腰，樹木被壓倒且根部裸露在外，導致道路交通受阻，工程人員已拉起封鎖線。此次山崩不僅影響交通，也造成自來水管線受損，41戶民眾無水可用，目前以水車應急，預計11月9日上午才會進行修復。同時，台鐵平溪線因豪雨導致地基崩塌，鐵軌歪七扭八，鋼筋外露，全線停駛至少到明年1月底，目前接駁車以當地居民優先，影響旅客出行便利性。
在基隆山崩現場，工程人員已拉起封鎖線確保安全。基隆市政府呼籲往返暖暖和瑞芳的民眾，可利用源遠路作為替代道路。而受損的自來水管線影響了41戶居民的用水，相關單位已派水車應急，並計劃於9日上午進行修復工作。
平溪線鐵路的情況同樣嚴峻，山壁土石崩塌嚴重，造成鐵軌變形，底部鋼筋外露。上次豪雨已導致台鐵平溪線地基崩塌而全面停駛，預計至少要到明年1月底才能恢復正常運行。目前的接駁車服務優先考慮當地居民需求，也因此影響了前來觀光的旅客。一位民眾表示，老人家或小朋友來玩可能會不方便，因為接駁車不像火車那麼準時，還可能會遇到塞車情況。
在花蓮光復地區，復原工作持續進行中，怪手不間斷地清理災區。阿陶莫部落正在進行鋁門窗修繕和內部裝潢工作。阿陶莫部落會長孫志文表示，他們很擔心即將到來的颱風，因為許多家戶的鋁門窗還沒修繕完成，強風強雨可能會對家裡造成第二次破壞，目前計劃緊急撤離，將居民轉移至安全地點。
光復堰塞湖溢流也導致當地郵局成為受災戶，更出現了郵筒被上網拍賣的情況。花蓮郵局副理歐鴻煊表示，他們已追回約17個郵筒，後續會依照程序以標售方式處理，確保這些郵筒被送至資源回收場並用重型機具徹底破壞。
目前堰塞湖蓄水量還有150萬公噸，而鳳凰颱風的影響力逐漸增強。專家警告，如果雨量超過800毫米，可能還會出現新的堰塞湖。不只花蓮，全台民眾都十分擔憂，希望這次風雨不要太強，避免造成更嚴重的災情。
