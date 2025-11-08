平溪線明年1月底前停駛！ 估影響3萬人次 改公路接駁

新北市 / 綜合報導

台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間折返行駛，不過一天只有5個班次，對此有遊客抱怨，錯過一班就要等超過2小時，要等很久，也有人選擇搭乘計程車，花錢換時間。而台鐵表示，停駛期間99天，預估影響約3萬人次，但因路線不通搶修，才需要改採公路接駁。

站務人員說：「我剛剛算排到他而已啊。」大批遊客在瑞芳火車站內排起長長人龍，有人划手機有人確認人數，也有人問到底還要排多久，原來他們不是要搭火車，而是排隊等接駁車，這一班沒搭到，下一班車要再等2個小時，原來台鐵平溪線日前受到強降雨影響，軌道底部幾乎被掏空，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛，雖然有接駁車可搭，但民眾仍抱怨連連。

民眾說：「兩個小時一班啊，火車班次那麼多，你三點來還要再等1個小時，太久了，太久了太久了太久了，接駁車加班啦至少1個小時一班，假日是至少我是覺得30分鐘一班啦。」民眾說：「(動線)有比較不明朗一點，有稍微些許的不方便。」也有民眾直言，如果時間等太久Delay旅遊行程的確會影響出遊意願。

而平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古等站，折返行駛。

計程車司機說：「有幾個人。」計程車招呼站旁也出現排隊人龍，許多遊客等得不耐煩，選擇花錢換時間，搭計程車從瑞芳出發到十分車資約560元，4人一台平均每人140元，而接駁車雖然不用錢，但包含從瑞芳及菁桐發車，一天各只有5個班次。

針對民眾反映，台鐵預估停駛期間99天影響約3萬人次，但沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，而旅遊交通方式各有所好，可依需求及行程做不同選擇。

