平溪線明年1月底前停駛！ 估影響3萬人次 改公路接駁
新北市 / 綜合報導
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間折返行駛，不過一天只有5個班次，對此有遊客抱怨，錯過一班就要等超過2小時，要等很久，也有人選擇搭乘計程車，花錢換時間。而台鐵表示，停駛期間99天，預估影響約3萬人次，但因路線不通搶修，才需要改採公路接駁。
站務人員說：「我剛剛算排到他而已啊。」大批遊客在瑞芳火車站內排起長長人龍，有人划手機有人確認人數，也有人問到底還要排多久，原來他們不是要搭火車，而是排隊等接駁車，這一班沒搭到，下一班車要再等2個小時，原來台鐵平溪線日前受到強降雨影響，軌道底部幾乎被掏空，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛，雖然有接駁車可搭，但民眾仍抱怨連連。
民眾說：「兩個小時一班啊，火車班次那麼多，你三點來還要再等1個小時，太久了，太久了太久了太久了，接駁車加班啦至少1個小時一班，假日是至少我是覺得30分鐘一班啦。」民眾說：「(動線)有比較不明朗一點，有稍微些許的不方便。」也有民眾直言，如果時間等太久Delay旅遊行程的確會影響出遊意願。
而平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古等站，折返行駛。
計程車司機說：「有幾個人。」計程車招呼站旁也出現排隊人龍，許多遊客等得不耐煩，選擇花錢換時間，搭計程車從瑞芳出發到十分車資約560元，4人一台平均每人140元，而接駁車雖然不用錢，但包含從瑞芳及菁桐發車，一天各只有5個班次。
針對民眾反映，台鐵預估停駛期間99天影響約3萬人次，但沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，而旅遊交通方式各有所好，可依需求及行程做不同選擇。
更多華視新聞報導
路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛
台鐵平溪線出軌無人傷亡 十分菁桐間啟動公路接駁
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
其他人也在看
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業...華視 ・ 14 小時前
新／強降雨致路基流失！台鐵支線「全區間停駛」影響時間曝光
新／強降雨致路基流失！台鐵支線「全區間停駛」影響時間曝光EBC東森新聞 ・ 16 小時前
平溪線停駛至115年1月30日 瑞芳至菁桐公路接駁
（中央社記者黃巧雯台北7日電）台鐵平溪線日前因豪雨傳出災情，且邊坡有持續滑動情況。台鐵公司今天宣布，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳至菁桐採公路接駁。中央社 ・ 1 天前
感念恩師拉一把 三民高中校友林清華每年捐助20萬 嘉惠學弟妹
新北市立三民高中8日在36週年校慶暨運動會上表彰5位傑出校友，其中榮獲「教育貢獻類」的林清華，感念已過世的恩師黃明琇當初把他從翹課鬧事的小流氓拉回教室重拾書本，如今已是擁有多間補習班的知名補教業者，他宣布成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助母校需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解、被自由時報 ・ 9 小時前
茶文化／走進中國茶的正門 「茶易」畫出六大茶類學習地圖
（記者李克明／專訪）「想在中國或台灣找好茶、懂茶，先進博物館。」本集《艾瑞克IN新聞》主持人茶路掌門林承志與講 […]引新聞 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 16 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前