平溪義診失智篩檢 人醫團隊一步一印

新北平溪5年前就已經響起「人口紅色警報」，邁向超高齡社會，然而並不用太過悲觀，因為慈濟人醫會深根偏鄉，其中就是在平溪這個地方，讓不易察覺的「早期失智」，盡量做到沒有漏網之魚，接著就帶您深入探討他們的任務。

「我要給妳做檢查，等一下 我問妳問題，你會回答就告訴我。」

不是至親變了心，而是看不見的土石流，不斷掏空長輩的腦袋。

「現在是冬天還是，現在是冬天啊 。」

答案正中紅心，可以記下來，失智的線索其一，就是冷熱不分、季節觀消失，醫療評估前線把關，但關鍵還是在你如何看待「變老」這件事。

平溪長者 王陳英子：「(你知道坐在家裡會失智喔)，會啊 怎麼不會。」

道理都懂，做到卻不容易。隆冬裡，有溫度的接觸，讓「社交孤島」一下子暖起來。新北市平溪區，曾連續多年沒有新生兒，多次坐實「最老」稱號，好在多年來慈濟人醫會，超前部署縝密的失智的關懷網。

慈濟人醫會醫師 李嘉富：「平溪早在將近2020年的時候，其實就已經是進入到超高齡(社會)，台北慈院結合人醫會，多年來這邊 在這邊跟長輩關懷，看見我們偏鄉的長輩，他們所遇到的一種狀況。」

慈濟人醫會醫師 張治球：「需要我們治療(失智)的話，我們就會通過綠色通道，來到這個慈院去治療。」

慈濟人醫會中醫師 鄒瑋倫：「羅漢蹲把我們胃經 小腿拉長之後，順便把肌力 因為肌少症關係，把肌肉力拉起來。」

人口結構帶來的骨牌效應、是被孤立的偏鄉、是花白的頭髮、跟沉默的晚年。人醫會打出「社會處方箋」這張王牌，要讓偏鄉不偏、老也老得有品質尊嚴。

