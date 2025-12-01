平溪老人破36% 市府推「不老長智村」 學者：協助「獨居不孤獨」

新北市平溪區老年人口比率近期破36%，再過幾年將進入長者逾半的「極限聚落」。民團曾推「獨老處方箋」，將據點活動帶進長輩家；市府也構築「不老長智村」平台，照護長者身心健康。學者說，平溪走在台灣老化最前沿，可做樣本，帶領長輩做到「獨居不孤獨」。

台灣各地偏鄉面臨少子化、高齡化夾擊，平溪區是典型案例，今年新生兒數僅10人，老化數值持續攀高，全區人口3921人，老年比率破36%，為全國最老行政區。

平溪區曾是重要煤礦重鎮，因煤礦興衰，也經歷人口起伏。如今老老相依場景普遍，常見老夫妻相依為命，或老兒女照顧老父母。

平溪衛生所主任廖廣榆說，一名85歲老丈夫獨自照顧83歲生病妻子，長期下來負面情緒累積，壓力破表出現打罵等疑似家暴行為。長照居服員為老婦人洗澡時，發現瘀青並通報，後來家屬雇用外籍看護，加上老婦人住院一陣子，老夫妻緊繃關係才緩和下來。

另一案例是70歲老兒子照顧90歲老媽媽，因疏於照顧自己，糖尿病惡化，衛生所協助衛教，才控制病情。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，平溪年輕人外流嚴重，兒女即使戶籍仍在新北，也可能是假日或年節才回老家，實質獨居長輩不少。

張淑卿點出，平溪人口減少，長輩住得分散，如何強化社會鏈結是重要一環。老盟3年前在平溪推「獨老處方箋」守護長輩，志工將據點活動帶進長輩家中，原本彼此沒連結的獨老，因孤獨處方箋串起，成為老年生活夥伴。

「強化支持系統，化被動為主動。」張淑卿說，整體環境支持很重要，服務輸送要更主動，才能及時幫助更多獨老或老老照顧家庭。

新北市府也在平溪構築不老長智村推動平台，區公所整合衛生所、派出所、里鄰長、社區、志工和社福機構等，合力推動長者照護工作。平溪區長李天民說，硬體包括開闢十分公園、老街鋪面整平，也開辦認識失智訓練研習課程，以及與台北慈濟醫院開闢失智篩檢綠色通道。

台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑說，高齡化浪潮下，獨居是必然趨勢，如何讓獨居不孤獨是重要課題，可透過學習、社會參與及維持良好家人關係，為獨居做好準備。曾也說，平溪是最全國最老聚落，有指標意義，可讓更多地方複製與預防。

