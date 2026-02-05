平溪老街蛻變迎元宵 書展動漫節抽千萬現金

迎接嶄新的馬年，雙北市初春活動熱鬧滾滾！新北平溪天燈節於2月27日與3月3日元宵節接力舉行，吸引民眾走進山城祈福；台北市2月展覽旺季結合「來台北有購嗨」抽獎，最高抱回千萬現金與台積電股票；關渡自然公園春季生態體驗活動啟動，讓民眾來趟豐富又有溫度的春日行程。

「2026新北市平溪天燈節」2月27日於平溪國中、3月3日元宵節當日在十分廣場舉行。平溪天燈節多年來以祈福文化與感動人心的儀式聞名，吸引國內外旅客年年朝聖。民眾可親手施放承載祝願的天燈，讓心願在夜空中緩緩升起，為新的一年留下難忘回憶。

同時，平溪老街商圈近年完成全面升級，以鐵道、天燈與溪流為設計靈感，優化街區入口、公共空間與店家風貌。包含以祈福燈籠打造迎賓意象的石底橋入口、「美玉天燈製作所」展現天燈工藝文化、「平安嚴選」結合在地農產與祝福選品，以及由百大歷史建築轉型的「碳場咖啡」，讓遊客白天漫遊商圈、夜晚參與天燈祈福，深度體驗山城魅力。

台北市2月展覽檔期同樣精彩，第34屆台北國際書展與第14屆台北國際動漫節接力登場，帶動大量書迷與動漫迷消費買氣。搭配「來台北有購嗨」抽獎活動，只要在台北市任一店家單筆買滿200元並登錄發票，就有機會抽中台積電股票、Tesla Model Y電動車及1,000萬元現金大獎。

台北市政府建議，善用雲端發票與手機條碼，消費後即可自動累積抽獎資格，不必擔心紙本發票遺失。活動持續至3月8日，無論是補充精神糧食的書迷，或收藏限定周邊的動漫粉，正逢這波「邊花錢、邊中獎」的好康機會。

喜愛體驗自然的朋友可把握春季時分，走進關渡自然公園，由台北市野鳥學會經營的關渡自然公園，今(2026)年規畫近200場生態體驗活動，包含賞鳥導覽、親子DIY、四季主題解說及過夜型營隊等，適合親子、青少年與樂齡族群參與。台北市動保處表示，關渡自然公園為全台首座通過環境教育認證的濕地場域，也是國際濕地網絡星級中心，兼具生態保育與環境教育價值。

