平溪106線坍方 瑞芳警即時應變 加強交通管制確保安全

【民眾網編輯方笙楠新北報導】12月28日1時47分，新北市平溪區106線72.3公里處發生邊坡坍方落石情形，影響道路通行安全。瑞芳分局獲報後，立即派遣警力趕赴現場，實施交通管制與疏導作為，以維護用路人安全。

經查，坍方現場無人車受困。為避免人車誤入危險路段，瑞芳分局即指派十分、平溪、雙溪、平林、瑞芳、四腳亭、大寮、瑞濱派出所及交通分隊等9個單位警力，分別於106線70公里處(平溪端)及74.5公里處(瑞芳端)設立管制點，實施封閉管制並引導車輛改道行駛，現場同仁自深夜起持續執行勤務，確保交通秩序。

平溪區公所與養工處委外開口契約廠商於今日清晨6時25分進場，動用大、小型機具進行坍方落石清理作業，已於今日下午1時30分搶通，先行開放單線雙向通車，並視修復進度儘速恢復雙向通行。

瑞芳分局呼籲，請用路人行經該路段時配合現場員警指揮及交通管制措施，並留意最新道路通行資訊，另外提醒民眾在地震後，山區土質有鬆軟現象，易發生山崩危險，民眾要僅可能避免進入山區活動，以維護自身安全。