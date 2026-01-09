平良海馬現身台北! 昔日隊友郭俊麟陪逛夜市.剪髮

南部中心／綜合報導

日本職棒西武獅隊的王牌終結者平良海馬，日前悄悄現身台北街頭逛夜市，當時他昔日的隊友、現在統一獅隊投手郭俊麟，也是一路相陪，平良說想在台灣剪頭髮，沒想到郭俊麟二話不說，急CALL認識的設計師，從台南連夜北上到新竹幫平良剪頭髮。

西武獅投手平良海馬（左），快閃台灣，昔日隊友郭俊麟（右）一路相陪。（圖／翻攝自郭俊麟YouTube）

在夜市裡面，開心玩空氣槍射氣球，買雞排、喝珍奶，西武獅的王牌終結者平良海馬，日前現身台灣夜市，旁邊還跟著統一獅的投手郭俊麟，兩人過去曾是西武獅隊的戰友，郭俊麟善盡地主之誼，還一起做訓練，但因為航班因素，只能短暫快閃台灣24小時，平良說想剪頭髮，就算已經晚上十點了，郭俊麟也是立刻急CALL認識的設計師來幫忙。

平良海馬說想剪頭髮，郭俊麟救急CALL認識的設計師從台南北上。（圖／翻攝自郭俊麟YouTube）

設計師MAC回憶道，「還滿興奮的然後又有點緊張，第一次幫日本的球員剪頭髮。」當時設計師拉著團隊，從台南殺到平良在新竹下榻的飯店，就為了幫平良剪一個帥氣的髮型，把飯店的廁所，變成簡易髮廊，平良也是十分滿意，平良海馬說，「我覺得非常帥氣、非常的好看，一直都是這樣的感覺，我以為設計師只會有一個人來，結果來了五個人，讓我非常地驚訝。」

平良海馬事後對新髮型很滿意。（圖／翻攝自平良海馬YouTube）

26歲的平良海馬，在石垣島出生，速球上看時速160公里，入選今年經典賽日本隊國手，去年在日職登板54場中，拿下31救援點的成績，名列洋聯的救援王寶座，更被點名有望前進大聯盟，過去經常幫統一獅隊球員剪頭髮的設計師，這次幫平良海馬剪頭髮，也是印象深刻，設計師MAC說，「他很親切他對大家都很好，因為他是運動員，然後運動員就是想要清爽一點，所以就是幫他剪油頭，讓他把額頭露出來這樣。」

平良海馬（左）要返日前，郭俊麟（右）忍不住落淚。（圖／翻攝自郭俊麟YouTube）

統一獅投手郭俊麟：「他是說明年還會再來，然後再一起去石垣島移地一週。」在機場送別平良，郭俊麟忍不住落淚，兩個人相約接下來要一起到石垣島進行特訓，更有機會三月就在東京巨蛋的經典賽場上見面。

