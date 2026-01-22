「平菁街櫻花季」登場 士林分局加派警力維護交通順暢

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】櫻花新春開，樂迎吉馬年!士林區賞櫻景點「平菁街櫻花巷」，櫻花已悄悄地綻放，預期於今(115)年農曆春節前，緋寒櫻將會盛開迎春。

臺北市政府警察局士林分局預估本次花季期間自115年1月27日至2月17日止，適逢年節期間，各熱門景點出遊賞櫻人潮湧現，特別規劃交通管制與疏運措施，將於平菁街42巷前管制車輛進入，除協調臺北市公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客外，將視車流狀況於至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前實施彈性機動交通管制，並針對周邊違規停車，增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車流，提升景點周邊交通順暢度。

廣告 廣告

士林分局特別呼籲，因平菁街賞櫻周邊道路狹窄，且停車空間有限，會車不易，倘遇違規停車易造成車輛壅塞情形，為提供賞櫻民眾良好的交通環境，建請賞櫻遊客多加利用大眾運輸交通工具轉乘前往；另外為節省等待轉乘時間，亦可選擇於劍潭站等候，請有需要的民眾善加利用。同時希望賞櫻市民朋友，因山路蜿蜒，養足精神再上路，勿疲勞駕駛及違規停車，行車注意秩序、耐心禮讓，以共同維護花季賞櫻期間交通順暢及安全!

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告