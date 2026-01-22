「平菁街櫻花季」登場 士林分局加派警力維護交通順暢
【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】櫻花新春開，樂迎吉馬年!士林區賞櫻景點「平菁街櫻花巷」，櫻花已悄悄地綻放，預期於今(115)年農曆春節前，緋寒櫻將會盛開迎春。
臺北市政府警察局士林分局預估本次花季期間自115年1月27日至2月17日止，適逢年節期間，各熱門景點出遊賞櫻人潮湧現，特別規劃交通管制與疏運措施，將於平菁街42巷前管制車輛進入，除協調臺北市公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客外，將視車流狀況於至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前實施彈性機動交通管制，並針對周邊違規停車，增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車流，提升景點周邊交通順暢度。
士林分局特別呼籲，因平菁街賞櫻周邊道路狹窄，且停車空間有限，會車不易，倘遇違規停車易造成車輛壅塞情形，為提供賞櫻民眾良好的交通環境，建請賞櫻遊客多加利用大眾運輸交通工具轉乘前往；另外為節省等待轉乘時間，亦可選擇於劍潭站等候，請有需要的民眾善加利用。同時希望賞櫻市民朋友，因山路蜿蜒，養足精神再上路，勿疲勞駕駛及違規停車，行車注意秩序、耐心禮讓，以共同維護花季賞櫻期間交通順暢及安全!
更多警政時報報導
【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點
【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告
其他人也在看
泰國16人新年遊變惡夢！70萬泰銖團費突遭加收 旅客無房可住、腳受傷只有衛生棉止血
歡慶新年之旅成地獄假期！泰國16人家庭日前參加旅行社旅遊團，前往哈爾濱旅行，不過支付70萬泰銖後，原以為可以放心地參加全套行程，未料起飛前，旅行社突告知需墊付離境機票費用20萬泰銖，並承諾於3天內返還；不過收了錢，旅程才剛開始就面臨導遊無法上飛機、一行人航班不一、飯店房間也因旅行社未完成付款程序無法入住，問題不斷；對此，旅行社發布聲明致歉，消費者仍決定向警方報案。鏡報 ・ 1 天前 ・ 7則留言
韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，但出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定。就有一名網友分享近日在釜山金海機場搭機返台時，因托運行李內放置暖暖包，被安檢人員要求開箱取出，還發現現場也有多名旅客都遭點名，意外引發網友熱議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「之前帶都沒事...」赴韓旅遊新規必看！這3類物品不能托運 釜山金海機場出境大塞車
近期有旅客在釜山金海機場搭機回台時，遇到托運行李大規模開箱檢查事件，主要原因是行李內含暖暖包。網友在社群平台上分享經驗後，引發大量關注與討論。此次事件凸顯韓國機場針對潛在發熱物品的安檢趨嚴，也提醒即將赴韓旅遊的民眾注意行李攜帶規定。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
託運行李破損！地勤教「1動作」救援 回家才發現也可用
大多數人出國旅遊都會託運行李箱，過程中難免發生碰撞，若發現破損該怎麼辦？一名地勤就提醒，在機場拿到行李最好先檢查行李狀況，若有異狀務必在機場內就向該航空公司的櫃台反映，如果等到回家才發現行李受損，則記得要在「拿到行李的隔日起 7 天內」向航空公司行李組申報。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
平菁街櫻花開了！1／27起交管、違停即拖 士林警疏導重點曝
北市士林區賞櫻景點「平菁街櫻花巷」，櫻花已悄悄地綻放，預期在農曆春節前，緋寒櫻將會盛開，預計將會吸引大量人潮，警方將加派警力維持交通。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
東京大阪輸了？她曝日本1城市最人性化 內行加碼：賞櫻直接包場
近年來國人瘋出國旅遊，日本、韓國等東北亞國家由於離台灣較近，是不少人的首選。然而到日本旅遊，通常會想到東京、大阪等大城市，交通既方便，可參觀的景區也較多。然而近日有名女網友分享，位於東北的仙台地區才是該國最人性化的城市，並舉出多個例子。文章曝光，內行網友紛紛留言回應「賞櫻直接包場」、「下次就選仙台了！順便聖地巡禮」。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
不只價格太貴！苦苓談「國旅一落千丈」原因很簡單：怎麼可能再來一次
隨著春節連假到來，不少國人都趁著各大航空公司推出優惠之際出國旅遊，然而出國人數與外國遊客來台人數逆差持續擴大，也讓台灣國旅越發不如以往的話題不斷。對此，經常針對時事發表看法的作家苦苓以國內數個知名觀光景點與日本觀光景點作比較，並點出箇中關鍵不在價格，而是「沒人用心留住旅客」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 7則留言
阿蘇山直升機事故2台人失聯！熊本外國客台灣佔三成，安全疑慮引發關注
日本熊本縣阿蘇山發生觀光直升機失聯事故，兩名台灣籍遊客及一名日籍駕駛在昨日的觀光飛行中失聯，警消雖已發現嚴重損毀的機體，但人員仍生死未卜。這起突發的慘劇不僅震撼了正值巔峰的熊本旅遊市場，更在台灣社群引發巨大哀戚與關注。隨著搜救工作因火山氣體濃度超標而受阻，兩名國人的安危此刻牽動著無數家屬的心。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
等無船入港！三井海洋富士號取消靠泊 台中港苦陷7年郵輪魔咒
冷氣團接力報到，頂級遊輪三井海洋富士號原計畫今（22）日駛進台中港，船東方面前天臨時通知，因天候及陣風過強等因素因素取消進港，讓苦等郵輪近7年的台中港再度「等無船」；台中港務分公司指出，已提前3個月準備迎接郵輪，可惜天公不作美，今年預計有4月島嶼天空號、6月奧德賽號及10月世界號郵輪靠泊。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
託運行李毀損 地勤教3步驟解決 回家才發現也適用
行李箱託運難免碰撞，但如果受損千萬別自認倒楣就算了，一名地勤提醒民眾，拿到行李箱第一步要確認是不是自己的；接著檢查行李箱的外觀狀況，看看輪子、拉桿、外殼是否有明顯損壞，若有異常務必在機場向航空公司反映；如果回家才發現行李受損，原則上可以在7天內向航空公司申報。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
美國旅遊貴到吃不消 華人精算發現歐洲竟更省錢
機票、酒店、餐飲、租車全面上漲，讓不少華人對美國國內旅遊直呼「吃不消」。有家庭去年赴夏威夷旅遊發現，整體開銷較前一年暴漲...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本郵輪「海洋富士號」首航安平！黃偉哲親迎5百位高端客
國際豪華郵輪「海洋富士號」（MITSUI OCEAN FUJI）21日上午首度駛進台南安平商港，市長黃偉哲特別親臨碼頭迎接539位國際旅客，並致贈台南農特產果乾與觀光指南，向這批日本、歐美高端遊客推銷台南的魅力。黃偉哲強調，這不僅是一次航程的靠泊，更是台南走向國際、深化城市交流的重要里程碑。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
阿蘇直升機墜毀 台遊客憶半年前才搭同一架：火山口強風吹到機身飄移
日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生觀光直升機失聯墜毀事故，機上載有 2 名台灣籍遊客與 1 名日籍駕駛，目前生死未卜。阿蘇火山口壯麗的景色吸引無數遊客，搭乘直升機更是熱門行程。一名《鏡報》讀者向本刊透露，不到半年前才剛帶著孩子搭乘過「同一架」直升機，回憶當時山區天氣變化劇烈，飛越火山口時一度遭強風吹襲導致機身飄移，「看到新聞真的嚇到『挫』了一下。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
2026親子飯店推薦：500坪遊樂場、開窗就見長頸鹿、跑車直接開進房...這9家「網友好評」最低下殺48折快搶！寒假過年不踩雷｜問Yahoo就對了
2026寒假即將到來，緊接著農曆過年，無論是寒假小旅行或過年全家出遊，最需要的就是一間不踩雷的親子飯店。小編整理了全台8間「網友超好評」的親子飯店清單，網路訂房享有專案價最低2折起！快把這篇收藏起來，今年就帶孩子把清單一間間住起來！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發表留言
觀光署稱國旅房價下滑！Cheap狠打臉「搞錯對手」：備品先恢復啦
交通部觀光署近日分析，國旅市場並未降溫，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域，轉為「短時多次」的微旅行，針對民眾最有感的房價，觀光署列出數據分析，近兩年房價呈現下滑趨勢。不過網紅「Cheap」鄭才暐指出，國旅最大對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，同時他也呼籲恢復一次性備品，讓民眾能有良好的旅遊體驗。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
北海岸冬遊首選 探訪石門百年梯田與三芝三生步道
新北市農業局二十二日表示，冬季週末前往北海岸踏青，除可到龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等具代表性的地質景觀，行程不妨延伸至周邊農村社區，餐後漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。三芝三和社區結合自然生態、櫻花步道及食農教育，位於三芝區台二線上。沿著溪畔的櫻花步道，提供愉悅的健行體驗，溪水潺潺，清涼宜人；林木茂盛，吸引鳥類與昆蟲棲息。近年來，社區推廣食農教育，推出各式洛神系列點心，其中「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。「希望市集」也販售新鮮農特產品及手工藝品，支持在地產業發展。石門嵩山社區位於北海岸丘陵，擁有美麗的火成岩梯田和豐富的生態資源。近 ...台灣新生報 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
出國注意！ 「這一國」暖暖包禁放託運行李 網愣：之前都沒事
出國注意！ 「這一國」暖暖包禁放託運行李 網愣：之前都沒事EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商
[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
遊韓國暖暖包「禁託運」？ 領隊：降低安檢疑慮
台北市 / 綜合報導 許多台灣民眾前往韓國旅遊，都會買暖暖包回國，但近期要特別注意，因為有人分享，從韓國要出境時被攔下來檢查，一問之下才知道是因為暖暖包禁止託運。也有韓國領隊證實，同行之間遇到類似的狀況，導致登機行程延誤。目前有部分韓國機場已經貼出相關公告，提醒旅客多加留意。在雪白世界中，體驗刺激的滑雪活動，冬季飛往韓國也能欣賞，大雪紛飛的浪漫美景，韓國各地探低溫，首爾甚至下探到負12度，對許多人來說暖暖包成為必備品，還有些台灣遊客會特別買回國，不過有韓國領隊分享，同事要從釜山還有濟州機場回台灣時，被海關人員攔下來將團員帶進小房間檢查，才知道原來是因為拖運行李裝有暖暖包。韓國領隊Sunny說：「他們檢查都會很仔細，所以旅客進去的話，每一個旅客花5分鐘時間，那整個團20個人，就是整個延誤將近一個小時以上的時間。」還有人社群貼出機場公告，上頭寫暖暖包禁止託運請手提登機，不過實際詢問韓國觀光公社台北支社，他們尚未證實這項消息，即使如此領隊擔心碰上類似情況，已經開始提前因應。韓國領隊Sunny說：「前一天打包行李的時候，就提醒他們這個隨身行李，是可以攜帶暖暖包，但是託運絕對不能放，而且是少量手提，太多也不可以。」領隊分享尤其是在韓國多架航空公司，發生行動電源燃燒事件後，在韓國機場出入境檢查，確實有變比較嚴格。旅遊達人傑西大叔說：「依照國際航空安檢的慣例，通常都是安檢等級提高，那在X光機當中暖暖包屬於高密度的物品，數量一多通常會阻擋到其他物品影響安檢。」至於充電型暖暖包屬於鋰電池產品，因此一律禁止託運，提醒民眾冬季想去韓國旅遊，甚至想帶暖暖包回國，可得隨時留意機場最新規定，以免趕不上飛機。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「踩」花賊！彰化芬園百日草花海遭踐踏 變「癩痢頭」亂象曝
別當「踩花賊」！彰化縣芬園鄉寶山國小附近、寶山福德祠旁兩處百日草花田大爆發，8.5公頃五顏六色的花海色彩繽紛，吸引遊客徜徉在花海中打卡拍照，不料有遊客為拍美照而直接踩入花海中，導致花朵被踩爛，至少有12處被頻繁踐踏後變成「癩痢頭」，甚至「開出一條路」，還有遊客直接採摘一整把帶回家，讓原本壯麗的花海景自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言