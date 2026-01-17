平菁街櫻花巷花開夢幻（1） (圖)

其他人也在看
梅嶺梅花滿開湧入賞花潮！遊客暴增3成 車輛停進樹林裡
梅嶺梅花這周接近滿開，17日上午即湧現今年以來最大賞花人潮，即使大批遊客在玉井公車轉運站轉乘巴士，仍有自駕上山遊客，梅嶺各大停車場客滿，許多車輛停進樹林裡，警方從山下實施交管，雖然遊客多，上山道路未出現塞車。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
華航年貨大街新春開賣78折起 解鎖世界之旅萬元有找
記者傅希堯／台北報導 喜迎新年到來，中華航空推出「年貨大街」新春限時特惠，邀請旅客以…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
獨家／赴日本旅遊拿錯行李！台遊客險成入境黑名單
出國旅遊就怕拿錯行李，或是行李被拿錯！近日有民眾分享，有朋友到日本旅遊「不小心」拿錯別人行李，沒想到竟被報警告侵占，差一點就要被日本 拒絕入境。對此律師表示，只要有前科，不論到各國都可能會被拒絕入境，旅遊達人林氏璧也指出，如果不小心拿錯，務必盡快尋求地勤協助。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
員林百果山探索樂園重新開幕 為地方觀光注入新動能
記者吳東興∕員林報導 以恐龍為主題的員林市百果山探索樂園，二0二四年因合約關係暫時停…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬旅海底溫泉299元起！福容福隆推泡湯＋暖鍋 草嶺芒花季串連漁村秘境
隨著冷氣團頻頻南下，東北角迎來了最適合療癒身心的溫泉季節。位於新北貢寮的福容大飯店福隆店，憑藉取自地底 1,500 公尺深層、榮獲「世界奢華水療獎」肯定的全台稀有海底溫泉，成為冬季旅客的避寒首選。今年飯店更祭出超殺優惠，大眾湯單次僅需 299 元，更首度結合在地特色食材，推出「湯屋配火鍋」的奢華小旅行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節高鐵凌晨開搶！ 天天都有限量早鳥5折票
隨著農曆新年即將到來，台灣高鐵公司宣布將在16日凌晨釋出2/13（五）至2/23（一）期間車票，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2,162班次列車的旅運服務。另外，高鐵公司也強調，每天都有限量早鳥5折優惠，越早訂位越有機會享受更低的優惠，歡迎大家利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
九州熊本景點推薦！必訪熊本城、遇見熊本熊、大啖馬肉壽司絕讚打卡經典遊
許多人到日本九州遊玩必定會造訪熊本，熊本向來以濃厚歷史氣息與活力滿滿的城市魅力著稱，這次就帶大家走進熊本市區，一次蒐集最經典、最不能錯過的打卡亮點！從象徵熊本精神的「熊本城」出發，裡頭就有接地氣的櫻之馬場城彩苑，打卡和風美景、品嚐必吃的馬肉壽司、天草海鮮等道地美味。再安排到能近距離見到超人氣吉祥物的熊本熊廣場，親眼感受「くまモン」的魅力；想沉浸在日常感的城市風景裡，還能走訪暖心的咖啡店、選物店與老字號壽喜燒店。無論是美食、散策還是可愛IP元素，熊本市區都能一次滿足，是既經典又入門等級的景點推薦，趕快筆記起來！景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫師洪敦智捕捉百艘郵輪 與民眾分享美麗倩影
有人喜歡拍火車、有人喜歡拍飛機，也有人喜歡拍基隆港大小船隻，基隆醫院醫師洪敦智就喜歡拍郵輪，利用休息時間上山下海拍攝郵輪的美麗倩影，即使寒流來襲、三更半夜也樂此不疲，他拍攝的郵輪超過百艘，並將拍攝美麗畫面PO在臉書社群與民眾分享。洪敦智從學生時代就喜歡拍照，大學時期就參加攝影社，從早期的老舊相機、單自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
福容大飯店 馬年走春優惠豐富
迎接2026馬年春節，國人返鄉團圓與走春旅遊需求提前升溫。看準年節連假與親子出遊商機，福容大飯店集團整合全台19家據點，推出一系列春節住房優惠與應景活動，主打「一次完成走春、團圓與旅行」，最低雙人入住3,000元起，並加碼會員抽獎，祭出iPhone 17、歐洲七日單人遊及萬元住宿券等多項大獎，搶攻年節旅宿市場。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
嘉縣山區梅花逐步盛開 文觀局邀遊客賞花
（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣梅山鄉梅山公園3000多株梅花已開3成，海拔較高阿里山公路（台18線）龍美等路段旁梅花已盛開，嘉義縣文化觀光局今天說，未來幾週是賞花好時期，邀全國遊客賞花。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉陽明山賞櫻 小烏來漫步天空步道
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻姿繽紛．小烏來…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
六甲落羽松 黃綠紅漸層色迎賓
一波波冷鋒過境後，台南市台1線省道旁的林鳳營菁埔埤「六甲落羽松」樹林紅了3成，現有綠、黃、紅3種漸層色調共存，假日已出現搶先一睹落羽松美景的遊覽車潮，林鳳營社區志工元旦進駐，第8屆落羽松季於31日舉辦，預計農曆年前後將是最紅時刻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
角板山梅花季開幕 王明鉅：打造北台灣冬季賞花指標景點
桃園市副市長王明鉅17日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區梅花季活動開幕式」。王副市長表示，復興區擁有豐富多元的四季觀光資源，冬季賞梅、春季賞櫻、夏季避暑、秋季則可前往小烏來泡湯，四季各具風貌，市府將持續把角板山行館打造為北臺灣冬季賞花的重要指標景點，吸引更多遊客到復興感受原鄉魅力。王明鉅表示，角板山行館園區近期完成大規模整修，不僅全面提升園區整體景觀與硬體設施品質，更榮獲「2025年國家卓越建設獎金質獎」肯定。此次整修兼顧歷史脈絡、景觀美學與遊憩品質的高標準改造，成功形塑兼具文化深度與觀光吸引力的園區環境。王副市長也指出，除目前正值盛開期的梅花美景外，角板山園區內亦規劃設置以泰雅族賽考利克（Saquliq）語系為主題的紀念館，未來開幕後，將進一步深化角板山地區的原住民族文化特色，並提升復興區整體觀光軟實力。王明鉅特別提及，市府補助復興區公所將原有介壽國中操場整建為停車場，可望有效紓解假日及花季期間的停車壓力；同時，市府亦正與區公所密切合作，規劃於介壽國中與農會間土地興建結合醫療與社會福利機能的綜合園區。未來園區除可滿足在地公共服務需求外，亦將整合郵局與農會物流功能，協助在地台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
阿里山林鐵 × 大井川鐵道締結40週年慶 林鐵特色塗裝列車1/23啟航
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處與日本靜岡縣大井川鐵道，自民國75台灣好報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
茂管處冬季限定紫蝶奇景登場 茂林賞蝶主題遊程專車啟程
記者鄭伯勝／高雄報導 每年冬季高市茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象，成…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星宇航空每週三班直飛鳳凰城，3月起每週四班，未來以A350-1000營運
【財訊快報／記者劉居全報導】星宇航空(2646)昨（15）日正式開航北美的第五個航點—鳳凰城，台北—鳳凰城首航JX026班機於晚間20:45啟航，星宇航空執行長翟健華表示，鳳凰城具備強大的商業與旅遊潛力，也近年來隨著大量科技企業進駐，鳳凰城已發展為創新產業重鎮，展現出觀光與科技並進的多元魅力。星宇航空持續強化亞洲與北美之間的航網布局，並透過與美國航空合作，旅客搭乘星宇航空抵達鳳凰城後可銜接美國航空航班前往超過40個美國內陸航點。此合作也將串聯星宇航空綿密的東南亞航線，吸引更多往返亞洲與鳳凰城間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。交通部次長林國顯表示，北美與台灣間的客運量去年已達470萬人次，佔桃園機場總運量十分之一，顯示雙邊往來動能強勁。星宇航空自2020年開航以來展現極高潛力，機隊規模已達30架並持續擴張。此次台北—鳳凰城直飛航線的開闢，結合桃園機場每日往返東北亞近200班次的強大航網，將能有效吸引北美旅客經由台灣快速轉運至東南亞與東北亞，強化台灣作為亞太航空樞紐的競爭力。星宇航空台北—鳳凰城航線開航初期每週三班飛航，並計劃於3月增班為每週四班。星宇航空目前北美航點擴及北美財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星宇航空台北-鳳凰城航線正式開航 北美第五航點
星宇航空台北－鳳凰城首航班機 JX026 於當地時間 1/15 17:55順利抵達鳳凰城天港國際機場（PHX），並於當地舉辦首航剪綵儀式，星宇航空執行長翟健華正式宣告台北-鳳凰城航線啟航。星宇航空15日正式開航北美的第五個航點 – 鳳凰城，鳳凰城航線昨日首航儀式，鳳凰城市長Kate Gallego特自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中Go好玩！暢遊台中4大驚喜 食宿遊購一次到位
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為打造友善、便利且永續的觀光交通環境，台中市政府交通局整合住宿、交通與消費互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南續拚千萬人次走春 12條路線免費定時導覽
下個月即將迎來長達9天農曆春節連假，台南已連續3年春節旅遊人次突破千萬。文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭等特色燈節，已成春節觀光標的；觀旅局表示，老街、商圈、寺廟、古蹟過年向來吸引可觀人潮，今年特別於觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，透過雙腳走讀，拚延續「千萬人潮」佳績。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
輕鬆賞梅趣 免費接駁車遊台南梅嶺明上路
台南市楠西梅區嶺梅花盛開綻放，隨著花朵大量綻放遊客將持續增加，為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，週末假日免費接駁車將於明（17）日開動！南市交通局將於17日、18日、24日及25日規劃免費接駁車，自行開車民眾可將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場（位於楠西區水庫路9號，台3線旁）再搭乘免費接駁車上山自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言