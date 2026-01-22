平菁街櫻花開了！1／27起交管、違停即拖 士林警疏導重點曝

警方公布交管疏導措施。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市士林區賞櫻景點「平菁街櫻花巷」，櫻花已悄悄地綻放，預期在農曆春節前，緋寒櫻將會盛開，預計將會吸引大量人潮，警方將加派警力維持交通。

士林警分局預估，本次花季期間自1月27日至2月17日止，適逢年節期間，各熱門景點出遊賞櫻人潮湧現，特別規畫交通管制與疏運措施，將在平菁街42巷前管制車輛進入，除協調公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客外，將視車流狀況在至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前實施彈性機動交通管制，並針對周邊違規停車，增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車流，提升景點周邊交通順暢度。



士林分局表示，因平菁街賞櫻周邊道路狹窄，且停車空間有限，會車不易，違規停車易造成車輛壅塞情形，為提供賞櫻民眾良好的交通環境，建請賞櫻遊客多加利用大眾運輸交通工具轉乘前往；另外為節省等待轉乘時間，也可選擇於劍潭站等候，同時提醒賞櫻民眾，因山路蜿蜒，應養足精神再上路，勿疲勞駕駛及違規停車，行車注意秩序、耐心禮讓，以共同維護花季賞櫻期間交通順暢及安全。

