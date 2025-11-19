平行時空？中駐日大使稱「台灣人都反高市早苗」 台日網友攜手反嗆

即時中心／林耿郁報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，招致中國強烈反彈，引爆新一輪中日外交衝突；昨（18）天，雙方會談結果依舊「平行線」，毫無交集。但中國駐日大使吳江浩昨天放話稱「台灣人都反高市早苗」，遭酸根本「平行時空」。

哪個台灣？針對近期「台灣有事」爭議，昨天日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親赴北京，與中國外務省亞洲局長劉勁松進行磋商。

會中日本抗議，中國駐大阪總領事薛劍，發文要「砍掉（高市早苗）骯髒頭顱」發言極度不當，此外，包括北京要求中國公民暫緩赴日，以及中國宣稱「日本治安惡化」的說法與事實「不符」等，要求中國立即改正。

日方重申，高市首相的「台灣有事」國會答辯不會撤回，因為那屬於日本國內「存立危機事態」的安全政策討論，不容他國指手畫腳。

雖會談氣氛緊張，但日本外相茂木敏充表示「正因為存在分歧，更需要多層次對話」，顯示日本政府仍主張保持溝通，化解歧見。

劉勁松會後罕見在中國外交部門口受訪，稱對會談結果「不滿意」，並說會談氛圍「非常嚴峻」。

中國外交部發言人毛寧 18 日再度要求日本撤回言論，稱日本應停止在涉華議題挑起事端，以實際行動承認並「改正錯誤」。

與此同時，中國駐日大使吳江浩昨天在X發文，引用台灣前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱等親中言論，宣稱台灣人「都站出來反對高市早苗」；貼文瀏覽數突破7萬，評論區迅速被台灣與日本網友「灌爆」。

不少台灣網友留言指出：「台灣人從未反日，是中國在操弄輿論」、「台灣內部雖有不同聲音，但不等於台灣人支持中國立場」、「中國若真的尊重台灣民意，請先宣布放棄武力侵台」。更有網友指出，說台灣人反對高市早苗的言論，根本是「平行時空」，完全不了解真實狀況。

另外，也有使用日語的網友加入討論：「日台是朋友，中國不要假裝代表台灣」、「高市談話是日本國內事務，中國反應過度」，以及「台灣是台灣，中國不應混淆概念」等，反酸中國的激烈反應，根本就是心虛，「身上有屎？」

