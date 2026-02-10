平警年節堅守崗位 國際獅子會300B5區贈慰問金支持

農曆春節將至，為感念警察人員仍堅守崗位為民服務，讓民眾都能安心過個好年，國際獅子會300B5區9日特別致贈工作獎勵金及禮品予桃園市平鎮警分局，由分局長李維振代表受贈，以慰勉全體員警堅守崗位、維護治安的辛勞與奉獻。

國際獅子會300B5區慰勉平鎮分局員警堅守崗位、維護治安的辛勞與奉獻。圖：警方提供

國際獅子會300B5區總監楊嘉俊表示，春節闔家團圓之際，警察人員為了讓市民能安心過好年，毅然放棄與家人相聚的時光，始終堅守崗位，保障人民生命財產安全，這份犧牲與奉獻令人深感敬佩。為表達獅子會對警方的感謝與肯定，此次特別集結一路發獅子會、信義獅子會、桃樂獅子會、大展女獅子會及鑽石獅子會等各分會成員共同響應，籌措工作獎勵金及禮品，期盼能為辛苦的警察人員帶來鼓勵與溫暖。

李維振代表全體員警致謝，他並表示，警察工作的使命，在於全天候守護市民的安全。特別是在春節重要節日安全維護工作期間，全體人員已做好萬全準備。​感謝楊嘉俊及每位分會獅友的支持，每位員警將持續堅守崗位，讓平鎮地區的治安平穩、交通順暢、民眾安心。

