平鎮三安社區連三年賀耶誕 蘇俊賓偕志工綁瓶共創環保聖誕樹
桃園市副市長蘇俊賓2日下午參與「平鎮三安社區環保聖誕樹志工共創行動」時表示，平鎮三安社區從112年起連續兩年在聖誕節時舉辦環保聖誕樹點燈儀式及繪畫比賽，凝聚社區民眾感情，他已經連續兩年都參加活動，去（113）年也跟志工共同創作高達7公尺的環保聖誕樹，並相約今年要在一起製做。
蘇俊賓今（114）年特別在志工們收集好玻璃瓶後即到場，和大家一同清洗瓶身，綁妥在聖誕樹上，市議員舒翠玲及陳韋曄也一起到場與三安志工共創，並相約12月20日一同點燈，歡慶聖誕節。
桃園市副市長蘇俊賓與志工們一起洗刷搜集來的玻瓶。
蘇俊賓指出，環保聖誕樹不僅是持續宣導永續環保理念外，亦推廣社區環保營造，深化居民對資源循環再利用的認識。他提到，今年以回收玻璃瓶打造環保聖誕樹，過程相當不易，光是收集就需耗費相當心力。特別感謝平鎮區各里及社團熱心協助收集及志工夥伴們齊心投入清洗與組裝，透過大家的分工合作與創意發想，成功打造出別具特色的環保聖誕樹，展現社區凝聚力與永續精神。
桃園市平鎮區三安社區發展協會理事長劉尚緯表示，自112年起舉辦環保創意聖誕節活動，頗受居民好評，今年即將邁入第三年。社區以資源回收作為聖誕樹的製作材料，從第一年的寶特瓶到去年的鐵鋁罐，而今年挑戰難度更高的玻璃瓶，在平鎮各里及相關社團的共同努力下收集了近1500瓶，從10月開始三安社區的每位志工分組不定期清洗玻璃瓶及組裝聖誕樹，主要為了宣導永續環保觀念，推廣社區環保營造。
客家事務局表示，三安社區預計於12月20日舉辦「三安FUN聖誕-客家環保音樂節」，活動內容包括環保創意聖誕樹點燈儀式、繪畫比賽、客庄文創市集、客家班隊及在地青年表演等，期望透過多元互動，邀請社區居民與學生共同參與，打造兼具環保意義與節慶氣氛的亮點活動，促進社區共融與環保意識的深化。
