平鎮中豐路橋凌晨對撞意外 車頭全毀幸僅輕傷

桃園市平鎮區中豐路橋上兩車對撞，橋上散落一地的汔車零件。（平鎮分局提供）

記者丘安／平鎮報導

桃園市平鎮區中豐路橋八日凌晨發生兩部車對撞事故，警方初步調查是徐姓駕駛因偏離車道撞向對向陳姓男子所駕自小客對撞，兩車對撞後車頭都有嚴重的受損，警方針對兩位駕駛進行酒測，酒測值都為零，整起事故真正肇事原因警方將調查釐清。

桃園警局平鎮分局交通隊指出，八日凌晨零時五十八分接獲民眾報案電話，有兩部車在平鎮區中豐路的橋上對撞，警方據報派員前往處理，現場兩部車的車頭受損嚴重，橋上也散落一地的汔車零件，兩位駕駛人則僅輕微擦挫傷。

警方初步調查，現年二十二歲的徐姓男子駕駛的自小客因不明原因偏離車道與現年五十一歲陳姓男子所駕自小客對撞，造成兩部車的車頭受損嚴重；警方稍後針對兩位駕駛進行酒測，兩位駕駛的酒測值都為０。

警方表示，車禍真正原因警方將深入查明。