平鎮中豐路橋凌晨對撞意外 車頭全毀幸僅輕傷
記者丘安／平鎮報導
桃園市平鎮區中豐路橋八日凌晨發生兩部車對撞事故，警方初步調查是徐姓駕駛因偏離車道撞向對向陳姓男子所駕自小客對撞，兩車對撞後車頭都有嚴重的受損，警方針對兩位駕駛進行酒測，酒測值都為零，整起事故真正肇事原因警方將調查釐清。
桃園警局平鎮分局交通隊指出，八日凌晨零時五十八分接獲民眾報案電話，有兩部車在平鎮區中豐路的橋上對撞，警方據報派員前往處理，現場兩部車的車頭受損嚴重，橋上也散落一地的汔車零件，兩位駕駛人則僅輕微擦挫傷。
警方初步調查，現年二十二歲的徐姓男子駕駛的自小客因不明原因偏離車道與現年五十一歲陳姓男子所駕自小客對撞，造成兩部車的車頭受損嚴重；警方稍後針對兩位駕駛進行酒測，兩位駕駛的酒測值都為０。
警方表示，車禍真正原因警方將深入查明。
其他人也在看
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
男怒砸酒瓶攻擊翁頭部 疑似為了餵養鴿子問題起爭執
在宜蘭羅東夜市旁的公園，一場原本只是口角的爭執，竟演變成暴力事件，一名男子情緒失控，連續拿酒瓶攻擊一名年長者的頭部，造成對方頭部受傷流血。事件發生在7日下午1點多，當地民眾目睹全程後立即報警，警方趕抵現場後將涉案男子逮捕，並協助將受傷阿伯送醫治療。據附近民眾推測，衝突可能起因於公園餵鴿子問題所引發的環境爭議。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
影/信義區家暴案！63歲男討錢不成持刀砍 女友濺血報警
台北市信義區今（8）日中午1時許發生一起家暴案件，一名63歲李姓男子因向同居的55歲葉姓女友索討金錢未果，雙方爆發激烈爭執。李男當場情緒失控，隨手抓起瑞士折疊刀朝葉女揮舞，拉扯過程中導致葉女右手臂掛彩、濺血擦傷，現場血跡斑斑。中天新聞網 ・ 9 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。民視 ・ 10 小時前
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人EBC東森新聞 ・ 8 小時前
凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了
台中凌晨驚魂！通緝犯駕車遭攔查，棄車狂奔500公尺，最終躲藏超市停車場車底下，仍難逃警方法眼。警方在熱心民眾協助下，成功在大連路一家超市停車場，發現躲在車輛下方的王姓男子，當場將其逮捕。經查，王男因毒品和公共危險案件遭通緝，才會奮力逃逸。儘管他費盡心思，但最終仍難逃法網，落入警方掌握。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
〈熱門股〉揚秦營收獲利同寫新猷 股價築底伺機翻揚
〈熱門股〉揚秦營收獲利同寫新猷 股價築底伺機翻鉅亨網 ・ 16 小時前
娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
台中「3輪胎套號誌桿」困惑眾人 輪胎行老闆揭30年前神操作
台中洛陽街一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，這個特別的設計已有30年歷史！原來是附近輪胎行老闆的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，30年來已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。然而，這個善意的設計也面臨被當作垃圾桶的困擾。相較之下，其他裸露基座的號誌桿顯得更為危險，近年來工程單位已開始要求改進，加強安全防護措施。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 9 小時前
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角EBC東森新聞 ・ 9 小時前
成大機械系校友攜手產業領袖 探討半導體與機器人跨域創新
迎接成大94週年校慶，國立成功大學機械工程學系與財團法人成功機械文教基金會，共同主辦第一屆成機論壇，主題為「鏈結未來─機械工程在半導體與機器人產業的跨域應用論壇」，吸引產學界逾百人與會。會中5位成大機械系友同時也是業界龍頭企業高階主管，分享從先進晶圓製造、AI 封裝到人形機器人的最新技術趨勢，並與學界對談人才培育與產學合作新模式。國立成功大學沈孟儒校長致詞時表示，機械工程是台灣科技競爭力的核心，希望可以讓研究力量對接外部平台，成大機械系有光榮的歷史，最早學校只有3個科系，其中一個就是機械系，尤其兩年多來學校兩筆超過3千萬以上的捐款都來自機械系校友，其中更有感念在機械系受教育時的影響指定捐贈給成功大學的遺產，難能可貴。沈孟儒校長表示，相較於其他學校，成大最獨特的就是擁有很多校友的支持，教育的腳步不停歇，機械工程不再只是傳統機構設計，而是半導體製程、AI 自動化與智慧製造的關鍵骨幹。成大機械系將持續扮演產學平台的角色，鏈結校友與產業，共同打造台灣下一個黃金 10 年。主辦單位代表、東台精機董事長、財團法人成功機械文教基金會嚴瑞雄董事長表示，基金會長期支持成大機械發展，今天這場論壇正是校友回台灣好新聞 ・ 12 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
桃園平鎮中豐路橋上休旅車數度偏移 先撞防撞桿再撞對向轎車
徐姓男子今天凌晨近1點駕駛休旅車行經桃園市平鎮區中豐路橋時，疑因精神不濟數度偏移車道，最終與對向陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，還好兩人都僅輕傷；目擊民眾將過程影片PO網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，多次偏移車道，2度碰撞防撞桿、後方車輛鳴喇叭提醒，仍無法阻止徐男持續開車前進而發生事故。自由時報 ・ 17 小時前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 11 小時前
新藍圖連線辦青年營隊 邀趙少康開講 (圖)
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」8日在新北板橋舉辦營隊，吸引全台多名青年學子參與，開場特別邀請前中廣董事長趙少康（2排坐者左2）到場分享。中央社 ・ 8 小時前
沒證照私自料理！大啖河豚水炊鍋 廣島3長者中毒送醫
日本廣島市保健所7日發表一起因食用由「無證照人員」調理的河豚而發生食物中毒事件。經調查，有民眾在釣到河豚後，明明沒有處理河豚的證照竟私自料理還邀朋友一同品嚐，導致3名長者身體不適送醫。中天新聞網 ・ 10 小時前
大陸福建號航艦成軍 揭仲：對國軍造成3大嚴重衝擊
解放軍海軍第一艘採平直甲板設計，配備電磁彈射起飛、攔截降落系統的航艦福建號（18號），5日在海南島正式成軍，特別的是消息卻在2天後的7日才完全曝光，而大陸也正式進入3航艦時代。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲直言，未來國軍將面臨3大衝擊。中天新聞網 ・ 10 小時前
北港馬祖盃馬拉松熱血開跑 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場
2025北港媽祖盃全國馬拉松今天於雲林北港隆重登場，萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲響起，在眾人加油與掌聲中展開屬於信仰與夢想的奔跑旅程。 賽事連續第三年以「...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前